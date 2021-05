Avaya, fournisseur de solutions de communications unifiées, ajoute de nouvelles fonctionnalités à son service Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) qui peut désormais connecter les canaux voix et données à des applications d’Intelligence Artificielle hébergées sur Amazon, Google, IBM, Azure ou encore Nuance.

Le compositeur graphique de conversations « Low code / No code » au cœur de la solution OneCloud CCaaS permet aux experts du domaine d’intégrer rapidement un large éventail d’informations et de processus basés sur l’IA aux capacités voix et digitales avancées de la plateforme de communications unifiées.

Parmi les bénéfices des workflows basés sur l’intelligence artificielle avancés par l’éditeur, on retiendra :

– L’exploitation de la puissance de l’automatisation vocale et des interactions intelligentes,

– La composition et la modification facilités des applications pour les déploiements dans le Cloud hybride à l’aide d’une interface utilisateur visuelle unique,

– La capitalisation sur une IA intégrable, préconstruite, ou à créer ou apporter en mode « Bring your Own… » grâce à une intégration simplifiée avec Google Dialogflow, Microsoft LUIS, IBM Watson et Alexa Skills Kit.

– L’utilisation des analyses et des informations intégrées pour mieux prendre en charge les décisions relatives aux souhaits et aux besoins des clients.

A noter, la solution reconnait plus de 20 langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le japonais et le chinois, tout en prenant en charge des modèles de machine learning indépendants de la langue.

Anthony Bartolo, Chief Product Officer d’Avaya, explique : « La capacité de mise en place de workflow reposant sur l’IA permet aux utilisateurs de composer et personnaliser des applications en fournissant une intégration complète avec les référentiels de données assurant une amélioration continue des algorithmes d’apprentissage automatique au sein de l’écosystème multi-cloud ».

Vous ne connaissez pas OneCloud CCaaS d’Avaya ? Découvrez la solution en vidéo :