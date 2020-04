Initié par le Dr. Harald Dormann, Président de la Fondation de Médecine d’Urgence Allemande à l’hôpital de Fürth (Bavière, Allemagne), le projet CovidCare est né d’une véritable crainte que l’hôpital puisse manquer de lits en soins intensifs, en raison du nombre inconnu de patients atteints du coronavirus.

Tous les hôpitaux connaissent une progression similaire du COVID-19 et sont confrontés à ce problème de planification et de prévision de l’évolution de la pandémie. Et l’afflux de patients, en particulier au niveau des unités de soins intensifs, doit être calculée séparément pour chaque région.

Le Dr. Herald Dormann, médecin-chef des soins d’urgence à l’hôpital de Fürth, a contacté le fondateur de Paessler, Dirk Paessler, pour lui demander de développer un outil de prédiction, dans le but d’estimer le flux attendu de patients infectés par le COVID-19 à l’hôpital Fürth, avec environ 2 à 4 semaines de visibilité. La première version du programme a été mise en ligne deux jours après, le 20 mars 2020, suite à un week-end d’hackathon auquel plusieurs employés de Paessler ont participé.

Le Dr. Harald Dormann explique ainsi que « en tant que membre de diverses équipes de crise et médecin-chef d’un service d’urgence central, il est extrêmement important pour moi de prévoir et planifier le nombre de patients attendu. Plus nous planifions de façon précise nos ressources sur la base d’estimations, mieux nous pourrons réussir le ‘stress test’ de notre système de santé, de mon service d’urgence central et de notre hôpital. Nous avons donc développé Covidcare afin de pouvoir planifier avec davantage de précision nos besoins en personnels, matériaux et unités de soins intensifs sur la base de ces calculs. Les équipes de gestion de crise utilisent en permanence ces informations pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais les changements qui pourraient s’avérer nécessaires, dans le but de fournir à tous les patients les meilleurs soins médicaux possibles à ce moment-là. »

Bien que ce calculateur ait été développé à la demande d’un hôpital allemand, Covidcare peut être utilisé par les hôpitaux du monde entier. Le calculateur est déjà disponible en 8 langues et d’autres suivront. Il a déjà été adopté par plusieurs hôpitaux en Allemagne et en Californie.

Le site est bien évidemment gratuit et accessible à cette URL : https://covidcare.de/