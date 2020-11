Karine Picard, directeur général d’Oracle France, est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews en partenariat avec IT for Business. Elle évoque avec Guy Hervier les investissements de l’éditeur dans le cloud ainsi que les relations autrefois houleuses de l’éditeur avec le Cigref.

Oracle et ses solutions ont souvent été à la Une d’InformatiqueNews en 2020, preuve que l’éditeur a été très dynamique, notamment sur le cloud public, aussi bien au niveau des infrastructures IaaS 2.0 d’Oracle Cloud (avec l’ouverture prochaine d’une région France) qu’au niveau de ses offres SaaS qui s’enrichissent de plus en plus d’automatisation et d’IA.

Par ailleurs, elle confirme qu’Oracle fait bien partie des membres « Day 1 » de Gaia-X officiellement lancé cette semaine. L’éditeur s’engage ainsi à respecter les API, services et Policy Rules du metacloud européen.

Enfin, elle évoque également avec Guy Hervier l’évolution des relations de l’éditeur avec les membres du Cigref, des relations qui ont été très compliquées mais semblent se détendre.