Synapse lance IA Suite, une IA générative qui veut apporter davantage de valeur à la relation client des entreprises tout en garantissant un environnement 100% souverain et sécurisé.

Éditeur de logiciel SaaS, spécialiste en Intelligence Artificielle, Synapse expérimente depuis plus de 10 ans les avancées en ML et IA et maîtrise depuis longtemps déjà l’utilisation des grands modèles linguistiques tels que Word2Vec, BERT, GPT ou LLama. Rien d’étonnant donc à voir l’éditeur s’emparer de la vague des IA génératives afin d’accélérer sa quête de toujours : transformer la relation client en amenant aux collaborateurs qui en ont la charge un ensemble de modules pour booster leur confiance, leur bien être et leur productivité. C’est tout l’objectif de la nouvelle offre Synapse IA Suite aujourd’hui déployée en production qui permet d’amener le meilleur des nouvelles technologies IA dans l’environnement de travail et les processus de la relation client.

Comme l’exprime le CEO de Synapse, Patrick Séguéla : “Les possibilités engendrées par l’IA générative sont incomparables quand il s’agit d’améliorer la relation client. Mais améliorer la productivité demande de viser juste, d’intégrer les outils en place, de prendre en compte les contraintes métier et de permettre au management de suivre les objectifs. Nous sommes très enthousiastes d’avoir su adresser tous ces aspects dans Synapse IA Suite et d’avoir fait le tri entre buzz du moment et attentes du terrain. Notre meilleure récompense : les retours clients sont très positifs !”

La suite offre une panoplie de fonctionnalités, allant de la correction orthographique « premium » à la génération de chatbots multilingues. Elle vise l’excellence rédactionnelle, facilite la compréhension des contenus et crée des expériences interactives hors du commun. L’analyse de documents, en particulier, est révolutionnée, permettant une extraction d’informations clés pour une prise de décision optimisée. Le tout dans un environnement 100% souverain et sécurisé.

La relation client, déjà en pleine mutation, est sur le point de connaître une transformation sans précédent grâce à l’IA. Les entreprises qui adopteront ces avancées se démarqueront nettement de leurs concurrents, tant aux yeux de leurs clients que de leurs équipes.

Les IA génératives entrent désormais dans une phase de mise en œuvre opérationnelle. “Bien que leur potentiel semble infini, leur adoption soulève des questions majeures (comme l’expérience utilisateur IA/humain et l’acceptabilité des contenus générés) auxquelles nous avons consacré nos efforts avec passion et détermination au cours des derniers mois”, ajoute Patrick.

Synapse IA Suite laisse entrevoir un monde où les IA génératives et le talent des collaborateurs se rejoignent harmonieusement pour offrir une expérience de travail et une expérience client à la fois innovante et exceptionnelle.