Les objets du quotidien, de la voiture à la machine à café, intègrent depuis longtemps des microcontrôleurs mais jusqu’à présent ces circuits n’étaient pas très intelligents. Avec NanoEdge AI Studio, les développeurs même s’ils ne sont pas data scientists vont pouvoir ajouter des fonctions de Machine Learning à leurs appareils via une simple librairie configurée spécialement pour leur application.

Depuis AI Studio, le développeur sélectionne le type de signal à prendre en compte (accélération, courant, effet HAL, ECG …) ainsi que le modèle du circuit, ARM Cortex M0 à M7, et lance la procédure d’apprentissage et d’inférence afin de générer dans une bibliothèque la meilleure combinaison algorithmique, choisie parmi plus de 500 millions de possibilités.

Le code produit, dont l’empreinte peut n’occuper que 4 Ko, ajoute au circuit des fonctions d’apprentissage directement depuis le/les capteurs, et de compréhension de ces données via le moteur de Machine Learning intégré. Sont également proposées des fonctions d’analyse entre le savoir emmagasiné et l’existant lu ainsi que des fonctions de prédiction de l’avenir à partir de l’existant.

Destiné aux non spécialistes et ne nécessitant pas la constitution d’importants jeux de données, NanoEdge AI Studio vise à donner de l’autonomie et de l’intelligence, c’est-à-dire par exemple des capacités d’auto-analyse/diagnostic, à des composants qui, jusqu’à, présent se reposaient sur un calculateur central pour ces tâches.

Une version d’essai, avec simulateur pour Windows et Linux, est disponible sur le site de l’éditeur.