Installée depuis quelques mois en France, la startup américaine Aviatrix veut intensifier ses activités dans l’hexagone en profitant d’une levée de fonds en série E de 200 millions de dollars. Une annonce qui nous donne l’occasion de revenir sur une pépite dont on devrait beaucoup entendre parler à l’avenir…

Le réseau et sa gestion n’ont jamais été un concept simple. Mais avec la migration dans le cloud, ou plutôt dans les clouds, les choses ont encore gagné en complexité. Gérer les problématiques organisationnelles (IP overlaping, …), de sécurisation (VPNs, firewalls, segmentations, …) et d’optimisation des performances (observabilité, bandes passantes, connectivités, …) au niveau réseau alors que ces aspects sont non seulement très nébuleux dans chacun des clouds mais surtout totalement différents d’un cloud à l’autre est une véritable gageure.

C’est cette constatation qui est à l’origine d’Aviatrix, une startup fondée par une ancienne de chez ingénieure de Cisco, Sherry Wei, et dirigée par un ancien spécialiste de la virtualisation des réseaux et du Software Defined Network, Steve Mullaney.

La solution SaaS d’Aviatrix se présente comme une surcouche unificatrice de gestion des problématiques réseaux au sein de Google Cloud, Azure, AWS, Alibaba Cloud ou Oracle Cloud. Elle permet de déployer, d’automatiser et d’unifier la gestion du réseau au sein des infrastructures des cloud providers afin de simplifier et automatiser la gestion et la sécurité réseau dans le cloud.

« L’infrastructure réseau du cloud ne peut pas s’appuyer sur le modèle opérationnel horrible et complexe du datacenter des années 1990 pour offrir cette agilité, explique Steve Mullaney, CEO d’Aviatrix. Les entreprises ont besoin de la visibilité et des contrôles de sécurité qu’elles avaient sur site, mais avec la simplicité opérationnelle et l’automatisation du cloud ».

Les services d’Aviatrix s’articulent autour de quatre grands piliers :

La fourniture de services réseau pour le cloud public avec l’automatisation des déploiements des VPC / VNET / VCN, la mise en réseau à l’échelle, la gestion des plans et des routes IP

La sécurité, l’auditabilité et la compliance avec des services de segmentation réseau au niveau des VPC / VNET / VCN, le chiffrement de bout en bout dans une approche « Zero Trust », la sécurisation des accès Internet (Egress FQDN) toujours dans une approche « Zero Trust » ainsi que l’insertion de services de type pares-feux de dernière génération comme ceux de Palo Alto, Fortinet et CheckPoint.

La gestion et l’optimisation des opérations réseau avec des outils avancés de supervision et d’aide au troubleshooting dans un contexte multi-cloud.

L’intégration de solutions de l’écosystème telles que la gestion des logs (Splunk, Datadog,…), les réseaux SD-WAN, les services SASE (Secure Access Service Edge).

Pas besoin d’être très visionnaire pour comprendre qu’Aviatrix surfe sur un créneau porteur sur lequel la concurrence n’est pas forcément positionnée au même niveau. Il y a bien les acteurs du cloud hybride (VMware avec NXT, Nutanix ou RedHat) qui cherchent à unifier la gestion réseau en déployant leur plateforme sur les clouds. Il y a aussi les nombreux acteurs du SDN et du SASE ou ceux de l’observabilité et du management multicloud (CloudSigma, Abiquo, etc.). Mais Aviatrix a une approche bien plus orientée réseau et plus unificatrice que tous ces acteurs.

La startup vient d’annoncer une levée de fonds en série E de 200 millions de dollars qui porte sa valorisation à 2 milliards de dollars (une valorisation qui a triplé en seulement 8 mois)! Elle doit permettre d’accélérer sa présence à l’international et particulièrement en France où l’entreprise dispose d’une structure dirigée par Matthieu Potin (ex Nutanix) et Arnaud Pion (ex Cisco) s’appuyant sur un réseau de partenaires (Mikado Labs, Another Peak, Econocom, LinkByNet, Devoteam, etc.).