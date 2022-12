Faire des simulations à l’échelle d’une grande métropole… Telle est la fonction du nouveau service d’AWS annoncé à Re:Invent et dénommé SimSpace Weaver … Les jumeaux numériques prennent de l’ampleur.

AWS décrit SimSpace Weaver comme un service de calcul entièrement managé spécifiquement conçu pour aider les clients à créer, exploiter et exécuter des simulations spatiales à grande échelle.

Par « simulation spatiale », il ne faut pas entendre celle dans l’espace intersidéral et les contrées au-delà de notre atmosphère (le space computing) mais bien « l’informatique spatialisée » (spatial computing) autrement dit la virtualisation des activités et des interactions entre les machines, les personnes, les objets et les environnements dans lesquels ils évoluent. Des simulations qui peuvent, on le comprend aisément, se révéler extrêmement complexes.

Grâce à AWS SimSpace Weaver, les organisations vont pouvoir déployer de telles simulations pour modéliser des systèmes dynamiques avec de multiples « points de données » : il s’agit typiquement de modéliser les schémas de circulation dans toute une ville, de simuler les flux de foule sur un lieu de spectacle, d’optimiser l’agencement d’une usine ou d’un vaste entrepôt, etc.

Une fois de telle simulation modélisée, le service AWS permet également de visualiser les scènes pour analyser les comportements et étudier différents scénarios mais aussi effectuer des formations immersives.

Ce service est conçu pour libérer les développeurs de simulations des contraintes liées au matériel généralement utilisé pour de telles tâches (les Workstations typiquement). Élasticité du Cloud oblige, leur permet d’exécuter des simulations comportant plus d’un million d’entités interagissant en temps réel et de créer des environnements plus sophistiqués, tout en réduisant le délai de déploiement de la simulation et les coûts.

« SimSpace Weaver vous permet de rester concentré sur la construction de plus de code de simulation et la création du contenu pour construire un monde expansif et moins de temps à gérer l’infrastructure », estime Adam Selipsky, CEO d’AWS. « Avec SimSpace Weaver, vous pouvez exécuter des simulations à grande échelle sans être contraint par votre matériel ou sans avoir à gérer la mémoire sous-jacente ou l’infrastructure réseau… Cela signifie que les développeurs peuvent passer plus de temps à construire et à comprendre leurs simulations et moins de temps à les déployer et à les mettre à l’échelle. »

Au-delà du gain de temps et de l’élasticité offerte, un tel service facilite aussi la visualisation par des tiers et la collaboration de divers partenaires ou intervenants qui peuvent eux aussi visualiser à distance les simulations mais également interagir dessus.

Amazon propose plusieurs applications à ce service : la simulation d’une catastrophe naturelle pour évaluer les processus d’urgences, l’impact des événements sportifs sur la circulation routière, etc. Des situations complexes parce qu’elles impliquent des centaines de milliers d’éléments en mouvement et de multiples interactions.

Des plugins permettent aux développeurs d’accéder aux espaces SimSpace Weaver directement depuis leur environnement Unity ou Unreal Engine 5.

Le coût de ce service dépend uniquement du nombre d’instances intégrées par les développeurs pour mener leurs simulations et ne requiert pas d’abonnement supplémentaire.