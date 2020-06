Pour concurrencer Microsoft et Salesforce, mais aussi pour ouvrir AWS à une nouvelle audience moins experte, Amazon se positionne sur le marché du développement no-code et lance Honeycode…

Le développement No-Code/Low-Code est de plus en plus perçu par les entreprises comme une solution viable à la pénurie de développeurs et aux besoins métiers d’innover rapidement et de disposer de nouvelles solutions mobiles.

Un marché occupé par des acteurs historiques comme OutSystems, Mendix, Appian, Pega Systems, Kony, dynamisé par des nouveaux entrants comme Ninox, ReTool ou AirTable, et désormais de plus en plus dominé par Salesforce et surtout Microsoft avec sa plateforme Power (Power Apps, Power Automate, Power BI). Dans un de ses rapports prédictifs 2020, Forrester prédisait que d’ici la fin de l’année, la moitié des développeurs participant à leur enquête « Application Development & Delivery » travailleraient sur des projets s’appuyant sur cette dernière.

Pour contrer cette montée en puissance de Microsoft, les autres plateformes intègrent désormais de plus la RPA à leur solution mais surtout l’intelligence artificielle que ce soit pour intégrer des fonctionnalités cognitives au cœur des applications que pour accompagner et aider le « citizen developer » dans la maîtrise de son outil de développement et la création de nouvelles Apps.

Bien évidemment, la montée en force du « Low Code/No Code » ne pouvait laisser totalement insensible AWS. Le leader du cloud public ne veut pas laisser les coudées franches à son principal concurrent et se lance lui aussi sur ce marché. Il a lancé cette semaine son nouveau service « Amazon Honeycode », gentiment surnommé « AWS pour tous ».

Honeycode est un environnement de développement no-code, orienté création d’applications mobiles et construit autour d’une interface présentant un tableur. Une approche que l’on retrouve au cœur du nouvel outil « Microsoft Lists » (récemment introduit dans la galaxie Office 365), mais aussi de solutions comme AirTable, ou encore ReTool (malgré sa philosophie beaucoup plus orientée Dev que les deux précédents). Cette approche basée sur un tableur est bien adaptée aux développements d’apps centrées sur les données mais elle est un peu moins universelle qu’une approche orientée davantage formulaires, Workflows et assemblages d’APIs comme peut l’être le duo Power Apps/Power Automate.

Comme presque toutes les solutions low-code/no-code, la solution d’AWS s’adresse d’abord aux métiers et aux développements d’applications LOB (Line-of-Business) à même de rapidement satisfaire un besoin Business. Honey permet à des Business Analysts et à des utilisateurs avancés de transformer un ensemble de données voire un tableur en application mobile (ou Web) sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Pour ne pas partir de zéro, le service propose des « templates », autrement dit des exemples et modèles personnalisables comme un suivi des tâches d’équipe, une gestion des approbations de dépenses, une saisie de données sur le terrain, une gestion de stock ou encore la gestion de l’organisation d’un événement (conférence, meeting, etc.). La force de la solution est bien sûr son intégration avec la galaxie de services AWS et toutes les données de l’entreprise qui y sont hébergées.

Amazon Honeycode n’est pour l’instant qu’en « bêta » et accessible depuis l’URL « www.honeycode.aws ». La solution repose sur un modèle « Freemium » : chacun peut l’essayer et l’expérimenter tant que la table de données ne dépasse pas les 2500 lignes. Au-delà, il faudra opter soit pour l’offre « Plus » (10 000 lignes par table et 20 utilisateurs) à 19,99$/mois ou l’offre « Pro » à 29,99$ par mois (pour 100 000 lignes par table et 20 utilisateurs).