AXBX, éditeur français de logiciels de cyber sécurité, annonce la disponibilité de ranShield, un bouclier anti ransomware multi-niveaux et multi-technologies.

Pionnier des boucliers comportementaux, AXBX est surtout connu pour son logiciel VirusKeeper et son pare-feu WinCerber.

Destiné aux postes de travail et aux serveurs sous Windows, ranShield détecte les signaux faibles et les toutes premières étapes des attaques de ransomwares. Ce bouclier transmet immédiatement l’alerte à l’administrateur système et aux outils de supervisions. Selon l’éditeur, les deux mécanismes défensifs de bases du logiciel reposent sur l’analyse comportementale et l’intelligence artificielle.

En cas de détection d’infection d’un poste de travail, la solution isole automatiquement ce dernier du réseau pour éviter toute propagation du ransomware. ranShield protège également les fichiers de données (documents, fichiers utilisateurs) en interdisant toute écriture et toute modification des fichiers par le ransomware.

Les ransomwares constituent une attaque particulière qui n’a en théorie pas besoin de droits d’administration pour réaliser ses actes malveillants. Bien des antivirus ont du mal à les contrer et le mécanisme de défense de Windows est si peu convivial que bien peu d’utilisateurs et d’entreprises l’utilisent. ranShield est conçu non pas pour remplacer les défenses du système (et l’antivirus installé) mais plutôt comme un bouclier complémentaire spécifiquement conçu pour tacler les ransomwares dès le début de leur attaque sur vos fichiers ou votre système.

Selon l’éditeur, ce nouvel outil de défense a été conçu après deux ans de R&D, de tests en environnement de production et de partenariats avec des RSSI et des grands groupes du CAC40.