AxBx, spécialiste français de la cyber sécurité et éditeur du célèbre antivirus VirusKeeper et de l’anti-ransomware RanShield, lance une solution sous forme d’abonnement destinée aux petites entreprises.

L’offre, qui vise à la fois les PME/TPE et les professions libérales, permet aux souscripteurs de lisser sur l’année les dépenses liées à la sécurité IT tout en leur garantissant des protections adaptées et un accompagnement en cas d’attaque ou de faille cyber.

Le package CyberCare comprend à la fois un bilan de votre cybersécurité, des prestations de conseil, l’accompagnement, et des solutions de protection : antivirus/antimalware, pare-feu, sauvegarde sécurisée, coffre-fort à mots de passe.

AxBx met en avant sa double compétence d’éditeur de solutions et de conseil en cyber sécurité mais aussi ses 22 ans de lutte contre les cybermenaces…