A l’occasion de l’Axelor Open Summit, qui se déroulait pour la première fois le 23 novembre dans les locaux de Station F à Paris, InformatiqueNews est parti à la rencontre des équipes d’Axelor. En effet, Axelor éditeur français Open Source s’appuie sur sa plateforme low code / no code pour proposer une suite innovante d’applications métiers ERP et BPM qui a convainc de plus en plus d’organisations françaises et étrangères.

Pour en parler plus en détail et mieux comprendre l’évolution des produit et les stratégies de l’entreprise nous avons interviewé Laith Jubair son fondateur et CEO, Geoffrey Dubaux, le directeur délégué, Pierre Couderc, le responsable de l’offre low-code & BPM et Dominique Sevesque le directeur commercial. Laith Jubair est revenu sur le parcours d’Axelor, depuis ses débuts jusqu’à ses ambitions actuelles d’expansion internationale et d’intégration de l’IA. Geoffrey Dubaux et Pierre Couderc ont abordé les innovations en ERP et low-code & BPM, tandis que Dominique Sevesque a souligné la flexibilité et l’adaptabilité des solutions d’Axelor.

Laith Jubair, le fondateur de l’éditeur français explique dans cette interview le développement d’Axelor. Après des années en conseil, il a perçu la nécessité d’une approche différente dans l’intégration de projets informatiques, conduisant à la création d’une plateforme low-code/no-code combinée avec un ERP complet. Le développement du produit a commencé autour de 2012-2013, avec la première version lancée en 2014-2015. Axelor a connu puis une croissance significative, avec des investissements, une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2022, une expansion internationale, et l’intégration de technologies avancées comme l’IA générative dans ses solutions. Leur premier Axelor Open Summit met en lumière l’importance de leur écosystème de partenaires et clients.

      

Geoffrey Dubaux, Directeur délégué d’Axelor, revient sur le produit ERP d’Axelor, un outil combinant ERP et low-code pour enrichir les fonctionnalités standard, comme la gestion des ventes et la production. Geoffrey Dubaux discute des ambitions de la roadmap d’Axelor, incluant l’intégration de la facturation électronique compte-tenu des obligations règlementaires et bien sur l’IA générative pour analyser les données et améliorer l’expérience utilisateur. Il mentionne des exemples concrets de l’implémentation de l’ERP Axelor dans l’industrie avec Thyssenkrupp Metal Industries (TKMF) et ArcelorMittal. Dans le cas de TKMF, la solution Axelor s’est substitué ERP maison développé en Cobol et sur la partie finance à un ERP utilisé par la maison mère allemande . Le déploiement va de l’automatisation de la facturation àl’utilisation de terminaux intelligents pour améliorer la productivité des opérateurs. Mais le champ couvert par Axelor ne se limite pas à l’industrie, les services sont aussi au coeur de l’offre avec par exemple l’entreprise de sécurité Barkene qui harmonise avec Axelor le suivi de ses chantiers, le SAV, la maintenance de ses équipements, la gestion des comptes clients et de ses plannings. Enfin il ne faut pas oublier les services publics avec un déploiement au sein du ministère de la justice et au sein du cabinet du premier ministre.

     

Pierre Couderc, Responsable BPM & Low Code échange sur la demande croissante pour des solutions de gestion de processus métier (BPM) et low-code. Pierre Couderc souligne l’importance de la personnalisation et de la facilité de gestion des processus pour les clients. Il aborde également la transition entre les solutions ERP avec du code spécifique vers les solutions low-code/no-code qui intègre la gestion des processus d’affaires (BPM), en insistant sur la nécessité d’accompagner les clients dans l’utilisation et l’adaptation de ces outils.

     

Dominique Sevesque, Directeur Commercial d’Axelor, rappelle la combinaison unique de Low Code No Code et ERP d’Axelor, qui offre une grande adaptabilité pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Il met en lumière la capacité d’Axelor à servir un large éventail de clients, notamment dans l’administration publique et les PME, et souligne la valeur ajoutée de leurs solutions dans le secteur industriel. Dominique Sevesque illustre également l’engagement d’Axelor envers l’agilité et l’innovation en mettant en avant des exemples de collaborations réussies avec des entités telles que les ministères de la justice et de grands groupes industriels comme Stellantis.

     

Vous voulez en savoir plus sur la stratégie partenaires proposés par Axelor, avec nos confrères de Channelnews nous avons également interrogé l’équipe Axelor sur ce sujet dans l’article « C’est le bon moment pour intégrer le réseau de partenaires » Franck Da Silva, Axelor.