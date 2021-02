Axians, la marque dédiée à l’ICT de VINCI Énergies annonce l’acquisition pour un montant non dévoilé de la société de conseil spécialisée dans les données structurées SETRA Conseil. Basée à Sofia-Antipolis et fondée en 2005, cette petite entreprise compte 40 personnes et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Elle est connue dans les secteurs du retail, de l’industrie et des banques et assurances.

Cette acquisition vient confortée celle d’Appex, spécialiste Big data et IA racheté en 2020, afin d’étendre encore un peu plus l’offre Data Analytics d’Axians.

« SETRA Conseil vient compléter notre savoir-faire autour des solutions d’optimisation des traitements et de la performance des bases de données. L’association de leurs expertises à nos compétences Data WareHouse, HPC, Big Data et IA, renforce notre périmètre « Data Analytics » qui couvre à présent l’ensemble des aspects liés à la transformation digitale de nos clients », déclare Guillaume Garric, directeur général de l’activité Cloud Builder de VINCI Énergies pour la France.