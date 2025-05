C’est Vendredi et c’est donc l’heure de retrouver InfoNews Hebdo avec au sommaire la nouvelle interface de Windows 11 25H2, les alliances stratégiques de Nutanix avec AWS et Pure Storage, la stratégie commerciale de SAP contournant les DSI, le conflit juridique entre Voice et Broadcom sur VMware, le plan Genesis d’Atos, et le phénomène du shadow IA dans les entreprises…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes dans le domaine de l’informatique pour les professionnels du secteur. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias décryptent pour vous les sujets phares de la semaine.

L’occasion pour nos animateurs de revenir sur ce que Microsoft nous prépare avec la mise à jour 25H2 de Windows 11 – dernier grand lifting avant l’arrivée pressentie de Windows 12 – qui nous promet un menu Démarrer revisité, plus souple, plus personnalisable, avec de l’IA intégrée et une ergonomie repensée, autant de points qui inquiètent déjà les DSI pour la conduite du changement.

Nutanix, de son côté, a profité de sa conférence « .NEXT 2025 » pour dévoiler la version cloud-native de son OS AOS, tournée vers Kubernetes mais surtout pour conclure une alliance qui pourrait paraître paradoxale avec Pure Storage : l’hyperconvergence cède ainsi la place à une approche plus modulaire.

Sur le front des éditeurs, Gartner alerte les DSI face au forcing commercial de SAP pour pousser l’offre cloud RISE directement auprès des acheteurs en court-circuitant les DSI, ce qui n’est pas très fairplay. Et pendant ce temps-là, Broadcom poursuit sa stratégie musclée et monte sur le ring avec un courrier juridique aux clients en licences perpétuelles tout en se préparant à contrer l’attaque d’une plainte collective d’un groupement de 450 DSI allemands devant Bruxelles.

On ne parle donc pas d’IA ? Mais si ! D’abord parce qu’Atos voit dans l’IA sa planche de salut et tente de se relancer avec son plan Genesis 2025-2028 : recentrage sur six marchés clés, maintien de deux marques uniquement (Atos et Eviden) et recrutement massif de talents IA.

Et si l’on parlait du côté sombre de l’IA ? Non, non, pas les robots chinois qui perdent les pédales et « pètent un câble » pour faire trembler les réseaux sociaux. Mais plutôt de cette ombre qui plane au-dessus des systèmes d’information et que l’on nomme « shadow IA » : selon Ivanti, un salarié sur trois dissimule l’usage d’outils d’IA par crainte de perdre la maîtrise de ses données ou de ses compétences.

3… 2… 1… InfoNews c’est parti! Suffit de cliquer ci-dessous…

AU SOMMAIRE

En Bref

Bien démarrer avec Windows 11 25H2

La version 25H2 de Windows 11, prévue pour octobre 2025, apporte des changements importants à l’interface utilisateur, notamment au niveau du menu démarrer. Microsoft souhaite redonner plus de contrôle aux utilisateurs et c’est une bonne nouvelle mais un peu moins bonne pour les DSI.

>> Microsoft réinvente le menu Démarrer de Windows 11 « 25H2 »

Partenariat Nutanix avec AWS et Pure Storage

Lors de l’édition Next 2025, Nutanix a annoncé deux évolutions majeures : la disponibilité en preview de sa version cloud native d’AOS (Acropolis Operating System) et un partenariat avec Pure Storage. Oui, oui, vous avec bien lu… Avec Pure Storage… C’est incroyable mais on vous explique pourquoi y croire…

>> Nutanix et Pure Storage collaborent… et c’est un petit miracle !

>> Nutanix concrétise son Cloud Native AOS sur AWS

>> Nutanix .NEXT 2025 : Ce qu’il faut en retenir…

SAP esquive les DSI

Face à l’adoption laborieuse de sa plateforme cloud RISE, SAP a intensifié sa stratégie commerciale consistant à contourner les DSI pour s’adresser directement aux métiers et aux directions générales. Un rapport de Gartner alerte les DSI sur les risques de cette approche qui pourrait les placer dans une position délicate. Dites, monsieur l’éditeur, c’est pas bien de trafiquer dans le dos des DSI !

Plainte de Voice contre Broadcom

La saga Broadcom-VMware connaît de nouveaux rebondissements. D’une part, les utilisateurs de licences perpétuelles ont reçu un courrier juridique leur enjoignant de cesser d’utiliser les mises à jour de leurs produits VMware. D’autre part, Voice, l’équivalent allemand du CIGREF représentant 450 DSI de grandes entreprises, a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux et la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles et abus de position dominante. Décidément l’écosystème VMware ressemble de plus en plus à un ring de boxe.

Un plan stratégique pour ATOS

Alléluia ! Atos a un plan. Un vrai. Bien plus qu’un plan de transformation, un plan de renaissance… ou de résurrection… On vous le décrypte…

>> Atos réécrit son avenir avec Genesis et détaille son plan de transformation

Le Dossier

La productivité, l’IA, la Shadow IA et le syndrome de l’imposteur

Une étude d’Ivanti revient sur un phénomène préoccupant : le « shadow IA », équivalent du shadow IT pour l’intelligence artificielle. L’enquête montre qu’un salarié sur trois utilise des outils d’IA sans en informer sa hiérarchie ou le service informatique.

>> Le Shadow AI : transformer le phénomène en opportunités plutôt que le museler

>> Frustration IT & Shadow AI : une dangereuse spirale

>> DSI : Attention à la Shadow IA

Rendez-Vous

Matinale IT4B : mise en œuvre de l’IA dans l’entreprise

IT for Business organise le 28 mai une matinale consacrée aux infrastructures nécessaires pour accompagner la montée en puissance de l’IA en entreprise. À ne surtout pas louper…

>> Les Matinales IT For Business – Quelle infrastructure pour accompagner la montée en puissance de l’IA dans son organisation ?

Carton Rouge

Apple vous écoute… Non, sans blague ?

Apple, le chevalier blanc de la vie privée, se fait épingler pour avoir transformé Siri en agent double : pendant que vous fredonniez sous la douche, des oreilles humaines auraient tout réécouté, histoire de mieux cibler vos pubs d’après-shampoing. Résultat : une action collective, un site nommé ecoutesabusives.fr et quatre millions d’iPhone prêts à témoigner…

>> Ecoutes abusives – Faites valoir vos droits