Toujours au coeur de l’information, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous proposent de retrouver comme chaque semaine, InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passe en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms.

Ils reviennent sur les annonces d’Azure Arc, Google et la plateforme Anthos, les résultats financiers de Google et Microsoft, le marché du cloud Public et bien évidemment l’actualité autour du Covid19.

En Bref :

00:43 Azure Arc de Microsoft étend son support à RHEL et OpenShift

03:34 Google étend sa plateforme hybride Anthos à la concurrence !

04:30 Google et Microsoft résistent mieux que prévu à la crise

07:02 50 % du marché du cloud public pour Amazon & Microsoft

Le dossier de la semaine

08:44 Autour du Coronavirus évidemment :

Linkedin, SalesForce, Dell, Paiement NFC, Test d’applications de Visio Conférence

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

16:03 Stop « STOP COVID »