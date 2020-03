Azure Stack Edge est une déclinaison « cloud privé » d’Azure pensée pour être embarquée dans des appliances à placer au plus proche des données, autrement dit à la périphérie du réseau façon « Edge computing ».

Ces nouvelles appliances sont pré-équipées de GPU « Tensor Core » NVidia T4 et « Azure Stack » est pré-paramétré pour en tirer pleinement profit au sein des couches de Machine Learning (Azure ML) et dans l’exécution des containers contenant de l’IA (autrement dit exploitant les Azure Cognitive Services).

Pour rappel, les GPU NVidia T4 offrent 320 cœurs Tensor et 2560 cœurs CUDA développant une puissance de 65 TFLOPS et, dans le cadre d’inférences, 260 TOPS (trillion d’opérations par seconde en INT4).

Microsoft poursuit donc le développement de ses appliances « Azure Stack » en cherchant de plus en plus à les spécialiser sur des scénarios. Outre, les « Azure Stack Edge » pour l’IA et le Machine Learning, l’entreprise de Redmond propose aussi ses « Azure Stack Edge ‘Rugged Series’ », des appliances alimentées sur batteries qui tiennent dans un sac à dos. Certaines embarquent également des processeurs NVidia T4 pour l’IA.