Gartner a dévoilé son Magic Quadrant pour les plateformes de BI et de décisionnel. Si le carré des Leaders ne change pas, les autres carrés sont largement chamboulés démontrant la vitalité d’un marché pourtant très largement dominé par deux acteurs.

Les plateformes de « Business Intelligence » et plus particulièrement de « Self-BI » sont devenues essentielles dans un monde centré sur la donnée. Quelle entreprise n’a pas besoin d’afficher des tableaux de bord parlants et visuels pour piloter ses Business ?

Pour Gartner, les outils de BI modernes (que le cabinet d’analyse désigne sous le terme de « plateformes ABI » pour Analytics & Business Intelligence) se caractérisent désormais par une approche « self-service » et des fonctionnalités très simples à utiliser couvrant néanmoins tout le Workflow du décisionnel qui va de la préparation des données jusqu’à l’exploration visuelle des données et la génération de prédictions et autres tendances parlantes (insights).

Pour Gartner, les différentes solutions du marché ne se démarquent plus par leurs fonctionnalités de visualisation désormais toutes avancées et similaires, mais plutôt par leur intégration aux fonctionnalités de reporting et au support de ce que le Gartner appelle « l’analytique augmentée » autrement dit l’intégration du Machine Learning, d’une préparation des données assistée par des IA, d’explications des déductions automatiquement proposées ou encore d’une interrogation en langage naturel et de fonctionnalités de « Storytelling ».

À survoler un peu trop rapidement la nouvelle édition du Magic Quadrant « for Analytics and Business Intelligence Platforms » on pourrait croire que le marché des solutions BI est un marché figé. Il n’en est rien. C’est un marché vivant où les solutions évoluent rapidement et embarquent sans cesse de nouvelles innovations pour permettre à chacun de faire parler toujours un peu plus, et un peu plus facilement, les données.

Alors, certes, le carré des Leaders n’a pas évolué en 2020 et demeure terriblement similaire à celui de 2019 et même de 2018. Deux acteurs dominent outrageusement le marché : Microsoft avec son Power BI et Tableau désormais racheté par Salesforce. Ces solutions ont encore étendu leur suprématie en 2019 notamment par l’ajout de nombreuses fonctionnalités d’analytique augmentée.

Suivent loin derrière Qlik et ThoughtSpot qui conservent leurs places dans le carré des Leaders du Magic Quadrant. La solution Qlik Sense se démarque par ses solides fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’IA. En 2019, Qlik a également acquis le spécialiste de l’intégration, de la réplication et de l’ingestion de données Attunity, publié un ensemble de fonctionnalités de BI augmentée multicloud et lancé de nouvelles fonctionnalités d’interrogation en langage naturel.

En 2019, ThoughtSpot – qui se démarque par sa gestion des questions complexes, sa spécialité – a réussi une levée de fonds de près de 250 millions de dollars et lancé en fin d’année la version 6 de sa solution avec des capacités d’analyse automatisées.

En 2019, MicroStrategy (qui vient de lancer une édition 2020 dotée de fonctionnalités ‘HyperIntelligence’ qui fournit automatiquement déductions et insights en mode « zero clic ») figurait seul dans le carré des « Challengers ». Désormais l’entreprise est rejointe dans ce carré par TIBCO Software avec sa solution Spotfire X (autrefois classé dans les « Visionnaires ») et par Looker (autrefois classé dans les « Niche Players »).

Parmi les autres belles progressions, on remarquera Yellowfin autrefois considéré comme un acteur de niches et désormais bien implanté dans le carré des visionnaires grâce aux innovations apportées dans Yellowfin 9. On surveillera également Oracle qui quitte les « Niche Players » pour rejoindre les « Visionnaires » et commence à se rapprocher très fortement des « Leaders » à l’instar de Salesforce (toujours noté indépendamment de Tableau).

Enfin, l’entrée d’Alibaba Cloud (et de sa Quick BI) dans le classement est un peu une surprise mais démontre le dynamisme tous azimuts de l’acteur chinois désormais bien affirmé comme le 4ème grand du Cloud public. Gartner le classe dans les « Niche Players ».

Parmi les acteurs qui vivent la tendance inverse, on peut commencer à s’inquiéter pour Sisense qui avait en 2019 frôlé le carré des « Leaders » et désormais risque une bascule vers les « Niche Players » même si l’éditeur est toujours bien présent en 2020 dans le carré des « Visionnaires ». Sa place s’explique peut-être par le lancement tardif de sa première solution intégrée en fin d’année même si l’entreprise aurait du être boostée par son acquisition de Periscope Data en mai 2019.

On s’interrogera aussi sur Birst et sur IBM. Tous les deux stagnent sur leur position dans le carré des « Niche Players », une position quand même très inconfortable pour IBM qui n’a pas su progresser en 2019 contrairement à Oracle qui avait presque la même position sur le Magic Quadrant 2019. L’éditeur semble ne pas trop savoir quoi faire de son Cognos Analytics et se contente de satisfaire la clientèle actuelle qui de toute façon utilise généralement Cognos en plus d’une autre solution de Self-BI.

Pour terminer, rappelons que Gartner a également publié un autre Magic Quadrant ces jours-ci sur un domaine connexe : celui des plateformes de Data Science et Machine Learning.

Pour en savoir plus sur le Magic Quadrant 2020 BI Platforms du Gartner:

