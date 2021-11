Blastream, startup française éditrice d’une solution de diffusion vidéo via le cloud, permet aux entreprises de créer un livestreaming de qualité professionnelle avec des intervenants à distance, de le scénariser et de le diffuser à un public illimité depuis une interface web.

Après deux ans de pandémie, les plateformes de Livestreaming se sont imposées comme un outil essentiel de communication entre les entreprises et leurs clients. Et la façon de concevoir mais aussi de consommer ces contenus a évolué. Le besoin des entreprises s’est précisé . Les attentes des « spectacteurs » sont désormais plus élevées. Plus le temps passe, plus les productions Livestreaming s’apparentent à de véritables émissions de télévision à même de captiver leur audience. Il en résulte une professionnalisation de la production avec de véritables processus élaborés de préparation et de scénarisation que Blastream veut justement simplifier sans altérer la qualité professionnelle du rendu final ni augmenter les coûts de production.

Solution « tout en un », Blastream intègre des fonctionnalités de personnalisation et scénarisation poussées pour produire son propre live grâce à sa régie cloud : backstage, lowerthird, preset de scène, multiple layout… Blastream peut être intégrée sur son propre site aussi facilement qu’une vidéo YouTube mais peut aussi bénéficier d’une intégration plus personnalisée via une API complète.

Largement accessible (ordinateur, smartphone, tablette) sans aucun téléchargement, cette solution SaaS est aussi disponible en totale marque blanche. La diffusion se fait en “ Ultra Low Latency ” pour fluidifier l’enchaînement des interventions en vidéo, en présentiel et en distanciel.

Utilisée quotidiennement par une centaine de clients, Blastream vient de lancer une nouvelle version de sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités de scénarisation. Deux nouveautés méritent que l’on s’y attarde. La première est la fonction Backstage qui permet d’interagir en coulisse avec un speaker en dehors du live. La seconde se nomme « Scene builder (preset) » pour créer en amont tous les écrans nécessaires comme sur une émission de télévision.

Solution française hébergée en France, Blastream offre une véritable alternative à des services tels que Zoom, Teams ou encore Vimeo mais aussi à des solutions de production traditionnelles telles que vMix et Openbroadcaster. La solution bénéficie d’une option « Freemium » permettant de tester les fonctionnalités de Blastream avec une qualité réduite ainsi qu’une limitation à 50 participants et 4 flux vidéos simultanés. Elle est ensuite déclinée en versions « Pro » et en version « Entreprise » avec une facturation mensuelle.

Emmanuel Fréard et Yann Lazerges, cofondateurs, précisent leur approche : « Les problématiques rencontrées par nos clients sur la mise en place de la chaîne de production et de diffusion d’un livestreaming nous ont persuadés qu’il y avait besoin d’un outil simplifié sans nécessiter un dispositif coûteux et lourd à déployer ».