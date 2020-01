L’entreprise, basée à Boulogne Billancourt et présente en région et au Bénélux, annonce le lancement d’une filiale dédiée dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. L’activité compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes à même d’intervenir en Ile de France mais aussi auprès des agences de Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Bruxelles et Genève.

Blue Trusty décline une offre unique qui associe sécurité opérationnelle et automatisation logicielle, et notamment le maintien en condition de sécurité de Drupal et WordPress. Avec, selon les cas et les besoins, la correction des éventuelles régressions induites par l’application des patches de sécurité. A cela s’ajoute une solution de VPN as a service et la gestion de composants de sécurité.

La société ne s’intéresse pas seulement au Cloud et propose aussi des prestations IT plus classiques orientées vers la cybersécurité. L’analyse des risques et la gestion des identités et des droits sont parmi les services assurés, tant sur l’infrastructure que pour les applications.

En capitalisant sur son expertise technique et les compétences élevées de ses collaborateurs, Blue Trusty entend permettre à ses clients qu’ils bénéficient d’un niveau de sécurité particulièrement élevé leur assurant une protection efficace de leurs installations matérielles et logicielles.

Blue Trusty sera présente au Forum International de la Cybersécurité (FIC) de Lille cette semaine.