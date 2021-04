BMC, spécialiste des solutions logicielles pour l’Autonomous Digital Enterprise, annonce une nouvelle version de sa plateforme Helix pour aider les équipes, y compris les DevOps, à atteindre leurs objectifs de qualité, de rapidité et d’expérience utilisateurs grâce à de nouvelles capacités d’observabilité et d’automatisation.

Cette nouvelle mouture ajoute à la plateforme Helix des fonctionnalités AIOps et AISM (AI Service Management) pour permettre aux organisations de travailler plus intelligemment grâce à des informations dérivées de l’IA. Celles-ci permettent de hiérarchiser et de résoudre les problèmes rapidement et de manière proactive et donc d’être plus productifs et plus efficaces grâce à la réduction des reprises et à l’automatisation des processus manuels fastidieux.

L’IA aide ainsi à découvrir et connecter les actifs et les relations, de rationnaliser la gestion des problèmes par une meilleure proactivité, d’améliorer la qualité de service par une gestion optimale des événements et une analyse intelligente des causes probables.

Objectif : offrir des expériences numériques performantes et un service ininterrompu grâce à une collaboration et une visibilité améliorées au sein des équipes de service informatique et d’opérations.

Helix prend en charge Kubernetes, les microservices, les conteneurs et les pods, ainsi que les environnements privés, publics, hybrides ou multi-clouds.

« Nous continuons à intégrer l’IA, l’analyse et l’automatisation dans les offres nouvelles et existantes pour aider les clients à faire évoluer leurs entreprises grâce à une meilleure intelligence et à une meilleure prise de décision, afin qu’ils puissent établir des priorités, prévoir et agir en toute confiance, explique Margaret Lee, directrice générale du Service Digital et Gestion des Opérations chez BMC. Avec BMC Helix, nous donnons à nos clients les moyens d’accélérer leur parcours pour devenir une Autonomous Digital Enterprise en proposant en permanence des expériences numériques performantes, un engagement personnalisé et un service ininterrompu. »