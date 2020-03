BMC Software acquiert Compuware racheté en 2014 par le fonds Thoma Bravo. Né avec les mainframes dans les années 70, Compuware est l’un des plus anciens éditeurs logiciels. Ces dernières années, l’entreprise a beaucoup œuvré pour rapprocher l’univers des mastodontes de l’informatique de l’univers moderne du DevOps, du développement agile et du Continuous Delivery.

Cette union de deux spécialistes du Mainframe (même si BMC s’est aussi fait un nom dans l’univers des infrastructures modernes avec ses outils de supervision et d’ITSM comme Helix et TrueSight) a du sens. La société combinée ambitionne d’aider les clients à mieux gérer leurs opérations de mainframe et de cybersécurité tout en facilitant l’intégration des développements Mainframe dans les différentes piles technologiques DevOps qu’ils utilisent.

Pour en savoir plus : www.bmc.com/ami