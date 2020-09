L’éditeur Boomi, qui fait partie de Dell Technologies, propose d’accompagner les entreprises dans la gestion du retour dans les locaux des collaborateurs mais également dans la mise en œuvre des transformations numériques qui s’annoncent.

Sa nouvelle offre « Work Reimagined » est basée sur les fonctionnalités de Boomi Flow, une solution « cloud-native », axée sur l’automatisation des flux de travail et l’accélération des tâches des équipes IT grâce à des temps de développement réduits (low-code). L’objectif principal est d’offrir aux entreprise clientes une solution ouverte et universelle, compatible avec tous les écosystèmes informatiques existants, évitant ainsi d’avoir à changer ou à personnaliser les applications existantes. Avec pour avantage immédiat que de nouvelles solutions fonctionnelles soient déployées rapidement et facilitent un retour au bureau en moins de 48 heures.

L’offre inclut un catalogue de modèles d’applications qui peuvent être rapidement personnalisées et déployées, avec notamment des fonctionnalités de suivi de la disponibilité des salariés ou des étudiants / professeurs. S’ajoute des modules d’orchestration des cycles de travail, y compris de preboarding, onboarding et offboarding.

La synchronisation des statuts des personnes à travers toute l’entreprise offre une vision unifiée aux services RH et IT. L’approche cloud et modulaire de l’offre garantit aux entreprises une réponse à leurs besoins informatiques immédiats et critiques tout en gérant des changements voués à perdurer dans le temps.

Différents événements de présentation et de sensibilisation des équipes, RH, IT ou opérationnelles, sont prévus en ligne par l’éditeur. Une offre d’essai gratuit de 30 jours est également proposée sur le site de Boomi.