Les TPE et PME ont enfin l’attention des opérateurs Télécoms et vont enfin profiter du jeu de la concurrence. Bouygues Telecom Entreprises lance une nouvelle offre Fibre originale et très accessible pour accélérer la transformation numérique des PME et les aider à basculer des offres ADSL et SDSL vers la Fibre.

Cet été, Sébastien Soriano – le président de l’ARCEP, gendarme des Télécoms français – se félicitait qu’après des années d’immobilisme, les effets de la concurrence sur le marché de la connexion des entreprises commençaient enfin à se faire sentir. « Le chantier de la démocratisation de la fibre pour les PME est engagé, et nous pouvons nous en féliciter » expliquait-il.

Le fait est que la fibre entreprise, appelée FTTO « Fiber To The Office », coûtait 1000 euros par mois il y a encore moins de deux ans. Depuis quelques mois, les opérateurs Télécoms français, à commencer par Bouygues Telecom Entreprise, ont repensé les offres et la démocratisent désormais à 300 € par mois.

FTTO ou FTTH pour les TPE et PME ?

Cette fibre FTTO diffère l’offre FTTH « Fiber To The Home » grand public sur bien des points. Typiquement, le FTTO est une fibre dédiée à l’entreprise alors que le FTTH est une fibre partagée entre les habitants d’un même quartier. Le FTTO propose une garantie de débit en upload et download (de 100 mégas) alors que la fibre grand public FTTH se targue d’un débit « jusqu’à 1000 mégabits » mais ultra théorique et sans aucune garantie. Quand tout le quartier regarde un match du PSG, les débits pour des activités plus sérieuses s’en trouvent impactés. Enfin, le FTTO propose des services professionnels d’intervention et de support dans des délais très courts, généralement dans les 4 heures.

Reste comme le reconnaît François Treuil, Directeur général de Bouygues Telecom Entreprises, dans une longue interview accordée à nos confrères d’IT For Business, « 300 €/mois reste un budget très élevé pour des petites entreprises… mais la crise sanitaire a accéléré les besoins de modernisation et de transformation des TPE et PME ».

Une offre FTTH assortie de vrais services Pro

C’est dans cet esprit que Bouygues Télécom Entreprise lance cette semaine une offre – pour l’instant assez unique – afin de démocratiser l’accès au très haut débit aux TPE et PME. Elle offre des services professionnels et des garanties de débit comme de disponibilité pour un prix très proche des offres grand public : 79 € HT/mois !

Cette offre « Fibre Entreprise Sécurisée PME » de Bouygues Telecom Entreprise se démarque d’une offre FTTO classique par son approche mutualisée et son prix accessible. Mais, même si son tarif est similaire, elle se démarque aussi d’une offre FTTH sur de très nombreux points :

* Un débit garanti.

Même s’il peut atteindre en théorie 1 Gbps (1000 mégas) comme toute offre FTTH mutualisée, le débit Internet est ici assorti d’une bande passante garantie de 20 Mb/s en symétrique (aussi bien en download qu’en upload). Disposer d’une bande passante à la fois garantie et symétrique est un confort essentiel pour assurer à la TPE/PME un travail collaboratif stable et des réunions en visio de qualité à l’heure où ces entreprises s’appuient de plus en plus sur des offres SaaS pour leur Bureautique, la collaboration de leurs équipes, le stockage de leurs fichiers, leur comptabilité, leur paye, la gestion de leur stock, etc. Bien des entreprises ont ces dernières années préféré conserver une ligne cuivre SDSL simplement parce qu’elle leur garantissait justement un débit stable et symétrique (généralement jusqu’à 2 ou 3 Mégas) que le FFTH ne leur offrait pas.

* Une connectivité résiliente et redondée.

L’autre atout clé de cette nouvelle offre « Fibre Entreprise Sécurisée PME » de Bouygues Télécom Entreprises est la garantie de continuité de service grâce à un Back-Up 4G totalement automatisé. Installé et testé sur site, il permet la bascule automatique du routeur fibre Cisco vers un routeur 4G dès que la connexion tombe et un retour automatique à la fibre dès que la connexion est réparée.

Cette bascule en 4G n’entraîne aucun surcoût : pas de forfait Data à payer en plus ni de limite Fair Use qui s’appliquerait au-delà d’un certain volume. François Treuil explique que « C’est à Bouygues Telecom d’assumer la charge de la panne et d’assurer un retour rapide en conditions normales… La particularité de notre offre c’est que le processus est totalement transparent. Les utilisateurs ne s’en aperçoivent même pas. Ils n’ont même pas de ticket support à activer. ».

* Une supervision proactive 24/7

Et s’il n’y a pas de ticket support à activer, c’est parce que l’offre est assortie d’une supervision proactive 24/7 des flux Internet. En cas de panne Internet, la bascule 4G s’active automatiquement, les équipes Bouygues Telecom sont alertées et le responsable de l’entreprise reçoit un email et un SMS pour l’informer de la situation. Cette supervision s’accompagne d’ailleurs d’une garantie de temps d’intervention en 8 heures.

* Une sécurité managée

Dernière particularité de l’offre, elle s’accompagne d’une sécurité managée. L’offre intègre en effet un pare-feu Next Gen signé Fortinet, placé dans le cœur de réseau Bouygues Telecom et administré via le cloud. « Notre offre procure un premier niveau de défense. La promesse, c’est que les malwares et virus connus ne passeront pas par le réseau… » explique François Treuil à nos confrères d’IT For Business.

La nouvelle offre de Bouygues Telecom Entreprise répond bien aux besoins des petites entreprises et apporte enfin une alternative intermédiaire aux offres FTTO et FTTH des différents opérateurs. Elle est pour l’instant relativement unique mais il ne fait guère de doute qu’elle fera des émules chez la concurrence dans les mois à venir. Car elle s’inscrit complètement dans la volonté de l’ARCEP de voir la fibre mutualisée s’appliquer aux entreprises au travers d’offres B2B adaptées aux PME. Son président, Sébastien Soriano, expliquait ainsi le 16 septembre dernier que « la stratégie de l’ARCEP en matière d’offres B2B repose sur la fibre mutualisée déployée via le plan France très haut débit. À nos yeux, cette infrastructure peut devenir le cheval de Troie de la concurrence dans les télécoms professionnelles. Nous misons sur cette fibre mutualisée pour bousculer très fortement la position d’Orange (NDLR : Orange aurait une part de marché de plus de 60% sur les TPE/PME) même si cette stratégie n’est pas, par essence, celle des acteurs historiques de la fibre ».

Reste que l’offre, par son débit symétrique garanti et sa bascule 4G automatique, pourrait bien aussi séduire les grandes entreprises qui cherchent à moderniser la connectivité de leurs succursales et petites agences régionales. Ces dernières sont en effet souvent reliées aux sites centraux par des liens SDSL ou des routeurs 4G. Même si seulement 50% des entreprises françaises sont aujourd’hui raccordables à la Fibre, la nouvelle offre de Bouygues Télécom Entreprises pourrait se révéler très attrayante pour ces structures lorsqu’elles sont effectivement fibrables.