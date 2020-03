Box, l’un des services de stockage en ligne les plus populaires au monde, particulièrement auprès des entreprises, annonce renforcer l’intégration de ses technologies au cœur des deux principaux outils de collaboration et de bureautique de Microsoft : Teams et Outlook.

Ainsi, Box lancera le 31 Mars sa nouvelle forme d’intégration à Teams afin de permettre aux utilisateurs du hub collaboratif de Microsoft de très facilement accéder et partager les contenus Box au sein des canaux et des conversations.

En outre, Box lance dès aujourd’hui une nouvel add-in pour les utilisateurs d’Outlook Mobile qui permettra aux utilisateurs d’iOS et Android de très facilement sauver leurs pièces attachées directement dans leurs espaces de stockage Box.

Enfin, les administrateurs apprécieront les contrôles et sécurités renforcés qui viennent s’ajouter à ces fonctionnalités. Ainsi, il est désormais possible de restreindre les téléchargements et les impressions des fichiers stockés dans Box et chargés sous les versions Web de Word, PowerPoint et Excel. Une nouvelle intégration à Azure Active Directory fait son apparition non seulement pour permettre un SSO simplifié mais aussi ajouter le support de Microsoft Authenticator pour permettre une authentification multifacteurs. Box étend également son support de Microsoft Intune pour une meilleure gestion des appareils mobiles d’entreprise.