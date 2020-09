Quand le terme de Business Intelligence (BI) est évoqué, la plupart des personnes pensent à des tableaux de bord et à des rapports sous forme de diagrammes de toutes les couleurs, permettant d‘accéder à des données importantes d’un seul coup d’œil.

La valeur de ces informations, et de ces tableaux, est indéniable mais aujourd’hui, il faut aller au-delà. Ces tableaux de bords sont de plus en plus remplacés par des “expériences de données”.

Des flots de données non structurées arrivent constamment des différents services de l’entreprise, et il n’est pas toujours facile pour les responsables d’en tirer profit. Il ne fait pourtant aucun doute que la mise en place de processus décisionnels basés sur ces données procure un avantage compétitif précieux pour les entreprises. La maturité des entreprises en matière de données est aujourd’hui très hétérogène. Certaines entreprises sont encore confrontées à ce défi quand d’autres réfléchissent d’ores et déjà à une stratégie de BI qui fonctionnera sur le long terme.

L’effet tunnel des tableaux de bord

La première étape dans l’évolution de la BI consiste à rendre les données utilisables pour les différents groupes d’utilisateurs et les préparer. Les rapports et tableaux de bord restent pour cela la forme la plus classique. Cependant, ces deux formats restent des étapes intermédiaires à la prise de décision. Ils contraignent toujours l’utilisateur à examiner attentivement les données du tableau de bord, les placer dans le contexte de sa tâche actuelle, en tirer les conclusions appropriées et fonder ses actions sur celles-ci. L’informatique décisionnelle n’apporte de la valeur que si l’utilisateur accomplit toutes ces tâches.

Pour cette raison, il est important de réfléchir à l’avenir. Y-a-t-il des solutions plus intuitives qui allègent les efforts sur les utilisateurs finaux ?

Passer à l’étape suivante

Les analystes de Forrester ont récemment créé le terme de « systems of insights » : des solutions qui aident les entreprises à aller au-delà des tableaux de bord et des rapports en établissant un pont entre la connaissance des données et les opérations métiers. Cela permet non seulement de fournir des informations sous forme de tableaux de bord et de rapports, mais aussi de les intégrer directement dans les processus métiers.

On peut citer 3 cas pratiques d’utilisation :

– Les analyses intégrées : les informations contextuelles sont fournies directement dans l’outil utilisé quotidiennement par les équipes. Par exemple, la société de paiement Stripe affiche les données d’usage client directement dans Salesforce. Cela permet aux équipes commerciales d’être au courant en temps-réel des problèmes de leurs clients sans avoir besoin d’aller explorer d’autres systèmes.

– Les processus métier “data-driven”: l’objectif ici est d’accroître l’efficacité des processus opérationnels et de fournir des données automatisant la prise d’action. La plateforme commerciale SalesLoft a mis en place un système de tracking de la santé de leur client qui informe les représentants quand celle-ci se détériore. Dans le but d’améliorer le temps de réponse, des emails sont automatiquement générés pour les clients affectés.

– Développement spécifique sur la base d’outils de BI: des fournisseurs de tous les secteurs ont développé des logiciels qui utilisent des données pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Les sites de réservation en ligne permettent par exemple de trouver les meilleurs prix pour les hôtels ou les vols. Ces résultats sont souvent basés sur de puissantes plateformes d’analyse intelligente des données.

Les « expériences de données” pour remplacer les tableaux de bord

Ces exemples démontrent bien la façon dont évolue la BI. Les tableaux de bord et les rapports sont des formats qui continuent à bien servir certains cas d’usage. Cependant, la BI devient de plus en plus intégrée, transparente et donc facile à appréhender pour les utilisateurs. D’ailleurs aujourd’hui, il n’est plus évident pour les utilisateurs métiers de déceler où sont utilisées les technologies de BI tant elles sont intégrées dans les logiciels et les processus opérationnels existants. Les tableaux de bord sont remplacés par des expériences de données parfaitement adaptées à l’utilisateur en question et à ses tâches du quotidien.

Par Sébastien Colombo, Enterprise Sales Lead , France & Southern Europe chez Looker