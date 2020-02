Avec 3 ans de retard sur ses espérances originelles, Windows 10 aurait enfin atteint le milliard d’utilisateurs actifs.

Pour rappel, lors de la présentation de la préversion de Windows 10 à la conférence Build 2015, Terry Myerson alors nouvellement nommé à la tête de la division Windows, promettait aux développeurs que Windows 10 représenterait un marché de plus d’un milliard d’appareils dans les deux ans à venir. À l’époque, Microsoft espérait encore arriver à imposer Windows 10 Mobile sur le marché des smartphones d’où l’objectif élevé en un laps de temps réduit.

Mais depuis, les plans ont changé. Microsoft s’est retirée du marché du smartphone, et Windows 10 n’a plus eu que le PC et la console Xbox One pour s’exprimer.

Avec les excellentes ventes de Noël du marché PC, et même si le marché de la Xbox One stagne en attendant le lancement de la nouvelle génération « X Series », Microsoft compterait désormais 1 milliard d’utilisateurs Windows 10 actifs. Le conditionnel s’impose car l’information vient d’un écran publié par Microsoft Italie, écran depuis retiré. L’information n’est pas confirmée ni officialisée par la Corp dont les portes-paroles continuent de se référer aux 900 millions annoncés en septembre 2019.