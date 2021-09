Canonical, l’éditeur de la très populaire distribution Linux « Ubuntu », a passé avec succès la certification MSP Cloud Verify pour ses services managés et son support.

Canonical n’est en effet pas uniquement un éditeur. Il propose également des services managés notamment pour héberger votre architecture OpenStack privée, votre cluster Kubernetes ou vos applications cloud-native sous Ubuntu. En tant que MSP, Canonical se différencie par la proximité de ses équipes de gestion cloud avec celles de développement d’Ubuntu.

La certification MSPCV est reconnue par des milliers d’organisations. Elle a été examinée par des agences gouvernementales et des organismes de réglementation du monde entier et est utilisée et acceptée sur les cinq continents. La certification est accompagnée d’un rapport écrit dans lequel l’ensemble du processus est documenté, validé et signé par un cabinet comptable tiers.

L’obtention de cette certification garantit que Canonical, en tant que MSP, est soumis à un examen externe constant de la part de MSPAlliance et de la profession informatique afin de maintenir et d’améliorer continuellement les normes de sécurité et la qualité de ses services managés.

David Booth, VP applications cloud, pointe l’intérêt pour les entreprises : « En obtenant la certification MSP Cloud Verify, nous continuons à garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité à nos clients. Dans le monde très compétitif dans lequel nous vivons aujourd’hui, les équipes IT doivent se concentrer sur la stratégie et faire avancer leur entreprise plutôt que de juste s’assurer que l’IT fonctionne ».