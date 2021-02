Il n’y a pas une semaine sans une annonce de partenariat entre OVHcloud et une grande ESN Européenne. Cette fois, c’est Capgemini qui annonce un partenariat renforcé avec l’hébergeur français.

Décidément, porté par ses certifications SecNumCloud et HDS mais aussi par une volonté européenne de préserver sa souveraineté sur les données et par son investissement dans le projet européen GAIA-X, OVHcloud a le vent en poupe. Tout le monde semble vouloir signer « son » partenariat avec le fournisseur d’infrastructures et services cloud français.

Après T-Systems en Allemagne l’an dernier et plus récemment Google Cloud, Atos (autour de son guichet unique CloudOne) ou encore Orange Business Services (autour des migrations multicloud), c’est au tour de Capgemini d’annoncer un « partenariat mondial » avec le leader français et européen du Cloud. Sans oublier Systran qui a récemment migré toute son infrastructure de stockage objet d’AWS vers OVHcloud Object Storage.

Selon CapGemini, les deux entreprises vont coopérer pour mettre en œuvre leurs capacités à l’échelle mondiale, en offrant aux organisations l’accès à un ensemble unique de services et de compétences pour des services d’infrastructure cloud public, privé et hybride, sécurisés de bout en bout.

Afin de pouvoir tirer parti de la data, ce partenariat mondial cherche également à développer des espaces de données européens rassemblant acteurs publics et privés. Le partenariat vise notamment à promouvoir les logiciels libres et à exploiter les normes GAIA-X afin de permettre l’interopérabilité, la portabilité, la confiance et la transparence des infrastructures, des applications et des données.

Bien évidemment, et comme il se doit désormais, l’annonce comporte un volet écologique, sujet toujours mis en avant par OVHcloud. « Depuis 2003, OVH refroidit ses serveurs avec de l’eau en circuit fermé : là où d’autres consomment une bouteille, nous n’utilisons qu’un verre » expliquait ainsi récemment François Stérin, Chief Industrial Officer d’OVHcloud à nos confrères d’IT for Business. Conformément à leurs engagements respectifs de réduire leur empreinte carbone, les deux entreprises veulent travailler de concert pour offrir des services cloud durables en veillant notamment à ce que leurs solutions communes tendent vers la neutralité carbone.

Un objectif que devrait être atteint en optimisant l’utilisation des ressources en fonction des besoins des clients, en favorisant une chaîne d’approvisionnement plus efficace sur le plan énergétique, en gérant les cycles de vie des infrastructures et matériels et en favorisant un mix énergétique plus local.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec OVHcloud afin de permettre aux organisations du monde entier de mener leur transformation digitale dans le cloud de manière sécurisée, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « En combinant l’expertise de Capgemini en matière de cybersécurité et de souveraineté des données, avec la vision d’avenir de l’infrastructure du cloud d’OVHcloud, nous pouvons donner aux clients la vitesse et l’agilité dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transformation dans le cloud. »