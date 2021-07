Décloisonner les données, dé-siloter les processus, définir une vraie stratégie numérique, proposer de nouveaux services centrés sur les clients, stimuler l’innovation… Les entreprises continuent d’avoir besoin de conseils et d’accompagnement pour concrétiser ces inévitables chantiers de modernisation.

Capgemini et Dassault Systèmes annonce un renforcement de leur partenariat pour aider les clients à affronter ces chantiers et à créer de la valeur tout au long de leur parcours de transformation.

Ce partenariat vise à accompagner plus efficacement les organisations dans :

– la gestion du cycle de vie de l’ingénierie numérique (DELM) à l’aide de simulation holistique et de jumeaux numériques ;

– l’ingénierie des systèmes à base de modèles (MBSE) pour une meilleure collaboration multidisciplinaire ;

– la gestion des opérations de fabrication (MOM) pour améliorer les flux d’informations et mettre en place un système d’enregistrement à l’échelle de l’entreprise ;

– l’Advanced Analytics (ZDA) pour améliorer les prises de décision et accélérer les temps de réponse ;

– la planification avancée (APS, Advanced planning & Scheduling) pour relever les défis logistiques les plus complexes et s’assurer de disposer des bonnes ressources au bon moment.

Bref tout ce qu’il faut pour façonner les industries de demain en aidant les entreprises à exploiter le potentiel de leurs données, à optimiser leur performance opérationnelle et à générer de nouvelles sources de revenus au travers de nouveaux services.