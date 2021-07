Les compétences autour de SAP attirent l’intérêt de bien des ESN. Preuve en est une nouvelle fois Capgemini qui annonce l’acquisition d’Acclimation, un des leaders dans le domaine des services SAP en Australie. Cette acquisition renforce considérablement les capacités SAP de Capgemini dans la région ainsi que son portefeuille de clientèle dans le pays.

Acclimation compte une centaine d’experts SAP et des clients comme Coles Group, PowerLink, MMG Limited, NSW Land Registry Services et Dulux Group.

« En conjuguant l’expertise mondiale de Capgemini au talent et à la connaissance du marché d’Acclimation, l’un des leaders des services SAP en Australie, cette acquisition vient renforcer notre capacité à accompagner nos clients dans l’accélération de leur transformation vers le cloud, » commente Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. « À la suite de la récente acquisition de la division SAP de Multibook au Japon et en Asie du Sud-Est, nous allons étendre notre réseau et renforcer encore nos capacités pour répondre à la demande croissante des entreprises pour nos services SAP et cloud. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe. »