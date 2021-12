Capgemini, partenaire des entreprises dans le domaine de nouvelles technologies, ouvre un nouveau centre dédié à la cyber sécurité à Katowice, dans le sud de la Pologne.

Cette entité, qui s’intègre dans le réseau existant de 13 CDC, apportera une première présence régionale située dans l’est européen. Une présence d’autant plus importante que bien des menaces émanent de l’est européen et un tel CDC peut aussi contribuer à les détecter plus tôt.

Sa principale mission sera d’apporter à l’ensemble du réseau, et donc aux entreprises clientes, des informations relatives aux grandes tendances des cyber menaces. Mais aussi de proposer les réponses -notamment en matière de Services de Sécurité Managés – dont on besoin les entreprises.

Geert van der Linden, lead cyber sécurité Cepgemini, relève : « Les CDC sont conçus pour protéger nos clients et leurs avoirs contre des cyber menaces qui sont en perpétuelle évolution ».