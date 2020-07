Le CNES et son homologue britannique l’UKSA vont, dans le cadre du projet européen H2020, procéder au lancement du satellite MicroCarb, à la fin de l’année prochaine. Placé en orbite basse, il aura pour mission principale de collecter la quantité de lumière infrarouge réfléchie à la surface du globe et d’envoyer ces données sur Terre où elles seront compilées et analysées.

C’est là qu’intervient Capgemini qui a été missionnée par l’organisme public pour le développement, la qualification, la validation et la maintenance du Centre de Mission MicroCarb. L’entreprise avait proposé un dispositif innovant pour répondre aux exigences particulières de cette mission scientifique. Cette dernière demande en effet de la flexibilité dans la définition des méthodes de programmation et dans les algorithmes de traitement des données, mais aussi de la réactivité pour leur mise en œuvre. Capgemini a proposé une approche optimisant les produits issus du patrimoine d’outils génériques utilisés par EUMETSAT et le CNES pour le catalogue et le traitement des données, tout en garantissant une cohérence au niveau de l’architecture globale du système informatique du CNES.

L’intégration et le déploiement des développements spécifiques relatifs à la programmation du satellite, la mise au point de modèles de calculs et le traitement des données spatiales, réalisés par les équipes du projet, se font sur une plateforme DevOps partagée et installée dans l’environnement informatique du CNES. Ces activités se poursuivront pendant une année, lors de la phase de recette en vol après le lancement du satellite.

Capgemini a déjà eu l’eu l’occasion de travailler dans le spatial avec le CNES, et l’équipe du projet MicroCarb est constituée d’une quinzaine d’experts qui maîtrisent les exigences du secteur tout en comprenant les besoins de la communauté scientifique.

Simon Baillarin, chef du service chez Capgemini rappelle que sa société « est un partenaire reconnu pour ses activités de traitement de données satellite et de big data dans de nombreux projets scientifiques et environnementaux comme par exemple Sentinel, THEIA ou encore Taranis ».