Capgemini publie un rapport sur l’Intelligence Artificielle, et les évolutions de perception qu’en ont les décideurs.

Selon cette étude, 70% des clients s’attendent à ce que les entreprises déploient une intelligence artificielle de manière transparente et basée sur des critères d’équité.

Et les clients font effectivement de moins en moins confiance aux grandes organisations. Ainsi, la part des clients qui estiment que les organisations sont totalement transparentes en matière de traitement de leurs données personnelles est tombée de 76% à 62% entre 2019 et 2020.

Et cette dégradation n’est vraiment pas surprenante quand on découvre au travers du rapport que si en 2019, 73% des organisations à travers le monde indiquaient qu’elles informaient leurs utilisateurs sur l’impact potentiel des décisions de l’IA, elles ne sont plus que 59% à le faire aujourd’hui !

Ce rapport révèle également que seulement 53% des organisations ont désigné un responsable de l’éthique pour leurs systèmes IA.

Outre diverses analyses chiffrées, le rapport conclut sur sept recommandations pour aider les organisations à concevoir et déployer une IA robuste sur le plan éthique :

– indiquer clairement l’objectif visé par les systèmes IA et leur impact potentiel,

– déployer une IA qui soit pensée proactivement au service de la société et de l’environnement,

– intégrer d’office des critères de diversité et d’inclusion tout au long du cycle de vie des systèmes IA,

– renforcer la transparence au moyen d’outils technologiques,

– rendre l’expérience IA plus humaine et s’assurer que les systèmes IA sont contrôlés par l’humain,

– garantir la robustesse technologique des systèmes IA,

– et enfin protéger la vie privée des utilisateurs en leur donnant plus de pouvoir en termes de contrôle des interactions IA.

Anne-Laure Thieullent, responsable de l’offre AI & Analytics, remarque que « compte tenu de son potentiel, une utilisation éthique de l’IA devrait bien sûr garantir l’absence de préjudice pour l’humain, ainsi que la pleine responsabilité humaine en cas de problème. Mais au-delà de ce prérequis, il existe une opportunité tangible de déployer une IA qui soit pensée proactivement au service de la société et de l’environnement ».

Le rapport est librement disponible sur le site de l’éditeur, en 2 versions : Une version complète de 44 pages, ou une version résumée sous la forme d’une suite rapide de chiffres et de graphiques.