Cegid, bien connu pour ses produits destinés aux professionnels de la comptabilité, de la finance ou des RH, annonce une solution de gestion en mode SaaS, facile et accessible, dédiée aux petites structures.

Démarrant à 25€ par mois (avec possibilité de tester gratuitement), le nouveau service en ligne « Gérer ma boite » automatise la tenue des comptes au fur et à mesure des dépenses et des recettes de l’entreprise, et informe le dirigeant à tout moment sur l’état réel de sa trésorerie et ses prévisions. La solution facilite également le suivi des ventes et alerte les commerçants des besoins de réapprovisionnement ou risques de surstock en liaison avec leur caisse.

A priori, l’offre ne comprend pas d’alerte relative aux obligations fiscales, sociales ou autres et ne semble pas encore préparer les diverses déclarations requises par les administrations ou institutionnels. De fait, le recours à un expert-comptable reste indispensable et la solution propose d’ailleurs des exports de données vers ces professionnels qui bénéficient également d’un accès distant à « Gérer ma boite ».

Grégory Desmot, directeur du marché TPE, précise : « Nous avons conçu Cegid Gérer Ma Boite avec des entrepreneurs pour être un outil facile et adapté à leurs habitudes, qui leur donne la visibilité dont ils ont besoin, sans perdre de temps dans des tâches de gestion fastidieuses. Les entrepreneurs se battent au quotidien pour assurer leur avenir et nous pensons qu’il est primordial qu’ils puissent le faire à armes égales avec les entreprises qui profitent d’une infrastructure numérique bien établie ».