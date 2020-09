CentralPay, fintech française agréée par l’Etablissement de monnaie électronique, intègre sa solution de paiement digitalisé unifiée aux logiciels d’entreprise comme les CRM, la Comptabilité ou la Facturation.

Parmi les bénéfices immédiats apportés par Push & Pay, qui profiteront aux entreprises y compris les PME, la réduction importantes des erreurs et des durées qui engendrent des surcoûts importants. A prendre en compte également, la réduction notable des délais de paiement et donc des retards avec leur effets négatifs sur la trésorerie.

L’intégration complète aux logiciels existants unifie les opérations entre le passage d’une commande et son règlement, et apporte un véritable service de cash management en une seule interface sans rupture de traitement.

Push & Pay laisse aux entreprises la liberté du choix du mode de paiement, sans développement supplémentaire. Elles peuvent choisir le plus adapté à leurs besoins et aux habitudes de consommation de leurs clients : virement, prélèvements SEPA, Carte Bancaire, instant payment, moyens de paiement alternatifs, etc.

La plateforme Push & Pay organise ensuite la gestion de tous les règlements sous forme de lien de paiement sécurisé, intégrable dans un SMS, un email, une plateforme web ou une facture par QRcode.

Elle permet de diffuser des messages personnalisés, ciblés et basés sur l’évolution du statut de la transaction (paiement partiel, en plusieurs fois ou à l’approche d’une date limite). Toutes les phases de vente ou de relance peuvent être couvertes en mode One-to-One, selon des scénarios pré-établis automatisés, afin de maintenir en permanence le dialogue même lors des étapes les plus sensibles de la relation client.

Le lien entre les commandes réalisées, les achats effectués et les lignes comptables associées est maintenu, facilitant le travail comptable de rapprochement.