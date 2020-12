Colt Technology propose depuis 2016 aux entreprises une offre de connectivité étendue SD-Wan (Software Defined Wan).

L’entreprise annonce aujourd’hui la version 2.0 de sa solution qui répond aux exigences immédiates des entreprises mais leur permettra aussi d’assurer leur transformation numérique dans un monde post-Covid où le télétravail pourrait devenir incontournable.

Parmi les améliorations apportées par cette nouvelle offre, on retiendra différentes optimisations du Wan proprement dit, des fonctionnalités avancées sur les pares-feux et une meilleure connaissance du réseau. En option, pour les clients qui en ont l’usage, une fonctionnalité CPE (Customer Premises Equipment) très automatisée offre aux entreprises la possibilité d’activer le service SD WAN de Colt en toute sécurité et rapidement sans intervention d’un tiers.

Aujourd’hui, il est devenu incontournable d’associer SD-WAN et Cybersécurité. Colt propose une solution SASE avec une sécurité à trois niveaux (WAN, LAN, DMZ) capable de prendre en charge la protection intégrée Dynamic NAT et la protection contre les attaques de type DDoS.

Peter Coppens, VP Product de Colt explique que « avec SD WAN 2.0, nous savons que cette nouvelle suite de fonctionnalités permettra aux entreprises d’accélérer leurs évolutions commerciales grâce à une meilleure expérience utilisateur, des analyses puissantes et une sécurité de bout en bout ».

Rappelons que Colt avait, un peu plus tôt cette année, introduit une fonctionnalité SD WAN Multi-Cloud qui permet aux entreprises de tirer parti d’une seule connexion pour atteindre plusieurs fournisseurs de services cloud via le SD WAN ainsi que l’optimisation de la VoIP et la prise en charge de l’IPv6. Colt est considéré comme un « strong performer » dans la Forrester Wave 2020 sur le SD WAN.

Découvre COLT SD WAN en vidéo :