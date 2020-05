La mise en place de solutions de télécommunication concerne toutes les entreprises que ce soit pour des échanges de données, une solution de téléphonie ou un accès à internet. Les télécoms sont en effet au cœur de la digitalisation des entreprises et la crise que nous traversons ne fait que souligner une fois de plus l’importance du digital pour notre économie. Évidemment, une TPE, une PME et un grand groupe n’auront pas les mêmes besoins, d’où l’importance de choisir un opérateur télécom capable de s’adapter au mieux aux spécificités de l’entreprise. Aujourd’hui, il existe une multitude d’opérateurs de télécommunication puisque plus de 1000 sont déclarés à l’ARCEP. Certains ont pignon sur rue, ce qui rassure les entreprises par leur notoriété, mais choisir un opérateur indépendant peut présenter un certain nombre d’avantages.

Bénéficier de réseaux haut débit fiables et sécurisés pour son entreprise

Confier la mise en place et la gestion de ses équipements de télécommunication à un opérateur indépendant n’est pas faire le choix d’une solution bas de gamme, bien au contraire.

Des connexions haut débit grâce à des partenariats stratégiques

Il est possible via des opérateurs indépendants d’accéder à des solutions de connexion internet à très haut débit de très bonne qualité. Leurs solutions sont adaptées à la taille et aux usages des entreprises allant d’offres ADSL simples, jusqu’à la fibre optique pour un débit maximal avec une bande passante quasi illimitée. Pour délivrer cette connectivité la grande majorité des opérateurs indépendants s’appuie sur les réseaux des opérateurs nationaux mais également sur les réseaux d’acteurs régionaux. Les opérateurs indépendants nouent donc de nombreux partenariats pour disposer des meilleures options en matière de connectivité. Ils peuvent ainsi, en fonction des besoins de leurs clients, décider de prendre des liens chez différents opérateurs afin de proposer une solution qui minimisera les coûts tout en garantissant les débits. La valeur ajoutée des opérateurs indépendants consiste finalement à faire preuve d’agilité pour offrir les meilleurs packages de connectivité à leurs clients et à y ajouter une dose de service (SAV, supervision, …).

Un accompagnement sur mesure dans une logique de guichet unique

Opter pour une structure indépendante qui bénéficie de réels savoir-faire complémentaires (opérateur, intégrateur, hébergeur) permet également de s’appuyer sur un guichet unique pour toutes ses solutions télécom. Les équipes de l’opérateur peuvent alors identifier les besoins exacts des clients afin de proposer une solution « tout en un » combinant par exemple de la connectivité, de la sécurité type firewall et un système de collaboration (téléphonie, chat et visio) hébergé dans le cloud.

En fonction des contraintes des clients liées à leur taille, leurs ressources humaines ou leurs solutions déjà existantes, l’opérateur proposera plusieurs modes de déploiement : on premise, cloud ou hybride. Pour une PME une solution cloud sera plus appropriée, car l’hébergement, la maintenance et la gestion sont pris en charge à 100 % par l’opérateur. Si l’entreprise est plus grande, l’option « hybride » peut être pertinente à la fois pour tenir compte d’une environnement technique plus complexe et aussi des capacités de l’entreprise à gérer en partie la solution avec sa propre DSI.

À travers ces quelques éléments, qui pourraient être complétés par d’autres données, il apparait donc clairement que les opérateurs indépendants offrent de réels gains à leurs clients et qu’ils se positionnent en partenaires stratégiques de leur transformation digitale.

___________________

Par Nicolas Jacquey, DGA chez Foliateam