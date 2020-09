Voilà une initiative osée, originale et plutôt amusante. CineVR propose à tout un chacun – ou presque – de profiter du cinéma sans bouger de chez soi, et de se retrouver avec ses amis dans une salle de cinéma totalement virtualisée.

Tout y est, comme dans la salle au coin de la rue : des séances à partager avec d’autres spectateurs, 4 nouveaux films chaque semaine ainsi qu’un catalogue en VOD, des annonces de projections futures, le choix de la salle parmi 6 aux ambiances différentes et enfin un « lobby » où les afficionados peuvent se retrouver et échanger sur le spectacle.

Bref, au sourire de l’ouvreuse près, l’offre de CineVR est une expérience en réalité virtuelle originale. La perspective de se retrouver entre amis ou en famille, à une heure déterminée, pour se faire une toile peut être alléchante.

A un détail près toutefois. La proposition de CineVR s’appuie -comme son nom le suggère- sur un casque de réalité virtuelle. Un accessoire dont le prix unitaire moyen se situe dans la fourchette des 250 / 400 euros.

La séance familiale nécessite donc un investissement important, auquel il faut ajouter évidemment le coût du spectacle. Et sur ce point précis, le site reste des plus discrets et explique qu’on paye en « pop corn », la monnaie locale du service.

L’inscription et le téléchargement du player maison sont requis pour accéder au service.