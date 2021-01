Les startups vedettes du SaaS se font absorber une à une. Après Slack acquis par Salesforce pour 28 milliards de dollars, c’est au tour de Wrike de se faire absorber par Citrix pour la rondelette somme de 2,25 milliards de dollars.

Wrike est un logiciel de gestion de projet en mode SaaS qui a totalement révolutionné le domaine en 2006 et éclipsé le lourd et ancestral MS Project dans toutes les entreprises en recherche de plus de simplicité et de légèreté. En vraie plateforme SaaS, l’outil a soigné ses intégrations pour se fondre dans les scénarios mobiles et dans les hubs collaboratifs de Microsoft, Google, Slack, Salesforce, GitHub, et autres.

La solution a été adoptée par plus de 20 000 entreprises dans le monde et connaît une progression annuelle de 30%. Le chiffre d’affaires de l’éditeur s’élevait à 140 millions l’an dernier et devrait avoisiner les 190 millions de dollars cette année.

On peut dès lors s’étonner de voir Citrix payer cash 2,25 milliards de dollars pour acquérir cet outil collaboratif qui n’aura pas sur son business et sur sa ligne de produits le même impact que ce qu’un Slack peut avoir sur ceux de Salesforce.

Citrix voit néanmoins dans cette solution une brique innovante pour compléter son offre « Digital Workspaces ». Pour Wrike, cette intégration lui ouvre les portes des 400 000 clients de Citrix dans 140 pays. « Ensemble, Citrix et Wrike fourniront les solutions nécessaires pour procurer une expérience d’espace de travail numérique dans le cloud à même d’aider les équipes à accéder en toute sécurité aux ressources et aux outils dont elles ont besoin pour collaborer et faire le travail de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible sur n’importe quel canal, appareil et dans n’importe quel endroit » explique David Henshall.

Au-delà de la l’anecdote, ce rachat marque peut-être un revirement stratégique pour Citrix. L’entreprise se focalise sur la délivrance des applications sur tous les appareils grâce à la virtualisation ainsi que sur la sécurité des appareils mobiles et des applications. Mais la collaboration autour des contenus est un nouveau thème porté par des solutions comme Citrix Content Collaboration et Citrix ShareFile. L’entreprise semble voir sur ce créneau, pourtant déjà très concurrentiel, matière à étendre son aura. Le rachat de Wrike semble s’inscrire dans cette perspective. Mais il faudra d’autres briques et donc d’autres rachats pour disposer d’une offre collaborative digne de ce nom.