Claroty, spécialiste de la sécurité en environnement opérationnel, annonce un accord d’intégration de la plateforme de CrowdStrike, acteur spécialisé dans la sécurisation du cloud et des end-points.

Les réseaux OT autrefois isolés sont désormais interconnectés avec les autres départements de l’entreprise au sein d’un même réseau informatique, dans une dynamique de transformation numérique. Et l’adoption massive du télétravail accélère encore la convergence entre IT et OT. Ce contexte accroît la surface d’attaque des réseaux ICS (Industrial Control System) en laissant le champ libre aux cyberattaquants.

Avec cette intégration, les équipes IT et celles impliquées dans le Security Operations Center (SOC) disposent d’un outil intégré à ces 2 mondes qui devrait permettre d’implémenter des mesures de protections globales et efficaces.

Matthew Polly, VP chez CrowdStrike, relève : « Pour protéger efficacement les réseaux ICS modernes, les équipes IT et SOC doivent disposer d’un inventaire complet des ressources IT/OT. Elles doivent aussi être en mesure de détecter les menaces et les risques apparentés, de les évaluer et de les atténuer. Grâce à l’intégration avec Claroty, nos clients peuvent tirer parti de la plateforme CrowdStrike Falcon pour améliorer le profil de sécurité de leurs environnements OT, en comblant le fossé entre IT et OT ».