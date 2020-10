Cloud Foundry a révélé à l’occasion de son sommet européen virtuel des mises à jour majeures des ses produits open source pour les développeurs Kubernetes.

Cf-for-k8s est une distribution Kubernetes étendue, propre à Cloud Foundry. Le projet combine l’API développeur Cloud Foundry avec des technologies Kubernetes répandues, à savoir Istio, Envoy, Fluentd ainsi que Kubernetes proprement dit. La distribution cf-for-k8s s’installe en moins de 10 minutes sur tout cluster Kubernetes conforme et est suffisamment légère pour être déployée sur un ordinateur portable.

KubeCF v2.5 est une distribution du CFAR (Cloud Foundry Application Runtime) spécialement configurée et optimisée pour Kubernetes. Elle permet d’exécuter l’ensemble des logiciels fonctionnant dans les clusters Cloud Foundry « traditionnels » (en VMs) directement sur des clusters Kubernetes, sans changer l’expérience et les habitudes des développeurs. Du point de vue d’un opérateur de plate-forme, KubeCF est déployé et configuré au moyen de Helm.

Enfin, Stratos v4.2 est la nouvelle version de la console de gestion Web, conçue au départ pour gérer les clusters Cloud Foundry, en vue de répondre aux besoins des développeurs comme des administrateurs. La nouvelle version apporte la prise en charge des clusters Kubernetes natifs et des répertoires de graphiques Helm. Elle fournit une interface visuelle en complément des outils correspondants en ligne de commande, ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer bon nombre de leurs tâches quotidiennes directement dans le navigateur Web.

Selon Chip Childers, administrateur de Cloud Foundry, « grâce à l’innovation de la communauté open source, Cloud Foundry va continuer d’évoluer pour offrir la meilleure et plus complète expérience développeur Cloud Foundry dans chaque utilisation de Kubernetes ».