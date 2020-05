Les features flags sont un dispositif très intéressant puisqu’ils permettent de tester ou mettre en production limitée une partie d’un logiciel, sans interférer avec la version standard en cours.

Très apprécié des développeurs (mais aussi des utilisateurs avancés qui veulent découvrir les nouveautés à venir avant tout le monde) qui sont ainsi assurés que leurs travaux en cours n’interféreront pas avec l’activité de l’entreprise, cette fonctionnalité leur permet de se consacrer à leur tâche dans un environnement quasi-réel.

Surtout disponible dans les environnements cloud en mode SaaS, elle est maintenant aussi facilement accessible directement dans les entreprise grâce à la version On Premise qu’annonce l’éditeur CloudBees.

CloudBees Feature Flags est le fruit du rachat de la société et de l’application anciennement connue sous le nom de Rollout, acquise l’année dernière par CloudBees.

Feature Flags s’intègre aux processus CI/CD existants et apporte aux entreprises les capacités de gestion des fonctionnalités complètes dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

La possibilité nouvelle d’utiliser le feature flagging dans un environnement sur site ouvre le marché vers des entreprises ou administration enrcore frileuses face au cloud.

CloudBees entrevoit un futur où toutes les fonctionnalités en cours de développement seront publiées grâce au Feature Flagging par ce que le concept s’inscrit totalement dans les approches de livraison continue.

Moritz Plassing, VP Senior de l’entreprise, est optimiste et rassurant : « Grâce aux feature flags, il n’est en effet plus nécessaire de sacrifier l’innovation pour limiter les risques. Nous estimons qu’il est essentiel de proposer cette technologie à toute entreprise travaillant dans des environnements sur site ou hybrides ».