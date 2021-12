Afin de dynamiser la sécurité des sites Web tout en accélérant leur vitesse et en améliorant leur confidentialité, Cloudflare annonce l’acquisition d’un de ses plus proches partenaires.

On le sait bien des sites Web traquent leurs audiences et scrutent leurs visiteurs en s’appuyant sur des outils tels que Google Analytics, Facebook Pixel ou Hubspot. De nos jours, un site utilise en moyenne 21 applications sur mobile et 23 pour leurs pages Web, selon la dernière étude WebAlmanac. Bien évidemment, ces outils qui engendrent de multiples connexions engendrent une surcharge dans le chargement des éléments et impactent donc négativement les performances des sites. Selon certaines études, l’affichage des pages serait ainsi ralenti de 40 % en moyenne. Et bien évidemment ces multiples appels externes constituent des risques de cybersécurité et de confidentialité supplémentaires.

Cloudflare, réputé pour son CDN (content delivery network) et sa solution SASE (Cloudflare One) mais aussi éditeur d’une suite de produits pour accélérer et protéger les applications Internet, continue d’enrichir sa plateforme et multiplier les services.

Une fois n’est pas coutume, ce spécialiste de la sécurité, de la fiabilité et de la performance d’Internet, a décidé de s’appuyer sur des technologies externes plutôt qu’un développement interne.

Cloudflare annonce ainsi le rachat de la startup Zaraz. Cette dernière était déjà proche de son acquéreur puisque sa solution d’accélération des expériences Web reposait déjà sur des technologies de Cloudflare et notamment sur sa plateforme Serverless « Cloudflare Workers ». C’est d’ailleurs la première fois que Cloudflare acquiert une entreprise dont les innovations reposent sur ses propres technologies (et donc, au final, acquiert un de ses clients).

Clouflare Workers est une alternative à AWS Lambda ou Azure Functions, autrement dit une plateforme Serverless FaaS, qui exécute des fonctions JavaScript sur le Edge du réseau Cloudflare (qui comporte plus de 250 nœuds à travers le monde) de sorte qu’elles s’exécutent au plus proche des utilisateurs.

C’est en s’appuyant sur cette plateforme FaaS que Zaraz a développé sa solution permettant aux acteurs du Web de s’appuyer sur autant d’outils tiers d’analyse de fréquentation que nécessaire sans ralentir leur site Web. En remplaçant les nombreuses requêtes réseau provenant de chaque outil par une requête unique, Zaraz transforme un enchevêtrement désordonné d’extensions en une application unique et légère. Grâce à cette opération, les sites Web proposent à leurs visiteurs une expérience de navigation plus rapide mais aussi plus respectueuse de leur confidentialité (les visiteurs pouvant contrôler les données qu’ils partagent). Zaraz bloque également l’accès de codes malveillants aux sites Web en analysant les outils tiers à la recherche de modifications et d’URL infectées.

L’acquisition par Cloudflare de cette technologie assez originale qui contribue à accélérer et sécuriser Internet a donc du sens puisqu’elle vient – d’une façon assez unique sur le marché – compléter ses efforts CDN et ses technologies de sécurisation (SASE, CASB, atténuation DDoS, défenses anti-bots, Page Shield…).

« Nous avons été impressionnés par la manière dont l’équipe de Zaraz s’est servie de Cloudflare Workers afin d’aider les entreprises à obtenir les informations dont elles ont besoin, tout en offrant les performances ultra-rapides que les clients attendent explique Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. Nous sommes ravis de les voir rejoindre l’équipe et impatients de continuer à investir dans les développeurs qui travaillent sur notre plateforme. »