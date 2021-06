Les RSSI regorgent de sources de données provenant des équipements de l’entreprise, des applications, des services cloud et autres. Mais pour être utiles, celles-ci doivent être replacées dans le contexte de l’entreprise et donc d’une manière ou d’une autre réintégrée à la plateforme d’analyse de sécurité dont elle dispose.

Cloudflare annonce aujourd’hui de nouvelles intégrations avec Microsoft Azure Sentinel, Splunk®, Datadog et Sumo Logic. Elles vont faciliter la connexion et l’analyse des informations clés pour les entreprises au sein de leur infrastructure. Désormais, les équipes de sécurité des entreprises pourront adresser les informations de sécurité émanant de Cloudflare directement vers la plateforme d’analyse de leur choix afin de les traiter facilement, de manière contextualisée, dans l’ensemble de leur infrastructure technologique. Elles éviteront ainsi l’élaboration d’intégrations personnalisées coûteuses ou complexes.

« Les RSSI préfèrent que leurs équipes de sécurité se concentrent sur la sécurité plutôt que sur le développement d’intégrations coûteuses et complexes qui seraient nécessaires pour agréger des informations issues de différents outils et applications au sein de leur infrastructure, » déclare Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Nous avons compris qu’en collaborant avec d’autres plateformes d’analyse de premier plan nous pourrions rendre ce processus plus rapide, plus facile et moins coûteux, et ainsi apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Désormais, nous pouvons donner aux équipes de sécurité les outils dont elles ont besoin pour avoir une certaine visibilité et garantir davantage de sécurité, même dans les éléments qui dépassent le périmètre de Cloudflare. »

.