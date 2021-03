Cloudflare, spécialiste de la sécurité, de la performance et de la fiabilité des réseaux annonce le lancement de Magic WAN avec Magic Firewall afin d’aider les entreprises à accélérer la vitesse de leur réseau et ajouter de la sécurité pour un coût considérablement inférieur à celui d’une architecture MPLS traditionnelle.

Parmi les fonctionnalités disponibles, on retiendra non seulement le remplacement par un réseau cloud unique des solutions de connectivité et de sécurité souvent déployés entre le siège et les sites distants mais aussi une protection du trafic depuis une interface centralisée et simple qui offre un contrôle précis sur les données qui transitent.

L’offre s’appuie sur le réseau mondial de Cloudflare, qui – par sa forme en toile d’araignée – permet d’éviter les goulets d’étranglement.

L’indépendance de l’éditeur vis à vis des opérateurs et du matériel permet de continuer la collaboration avec les partenaires déjà utilisés par les entreprises tout en bénéficiant des avantages en matière de résilience et de connectivité.

Enguerrand Gave, client RATP de la solution, précise : « Cloudflare a bâti l’un des réseaux les plus interconnectés du monde, et disposer de fonctionnalités intégrées de protection contre les attaques DDoS, d’accélération du trafic de pare-feu réseau et Zero Trust sur le réseau IP mondial de Cloudflare, toutes contrôlables depuis une interface de gestion unique, est sans doute le plus grand bond accompli par la technologie des réseaux d’entreprise au cours des dernières décennies ».