Cloudflare, réputé pour son CDN et sa solution SASE mais aussi éditeur d’une suite de produits pour accélérer et protéger les applications Internet, lance de nouvelles offres destinées à relever les défis du secteur avec des produits conviviaux, permettant aux clients de disposer d’un plus grand degré de contrôle.

La première nouveauté complète les solutions Zero Trust de Cloudflare et vient positionner l’éditeur en acteur de la sécurité des emails. Elle comporte deux volets : un routage sécurisé des emails et un assistant DNS spécialement adapté à la sécurité de ces mêmes emails. Les utilisateurs pourront désormais créer des adresses e-mail personnalisées, gérer le routage des e-mails entrants et prévenir l’usurpation d’adresses e-mail et les attaques par phishing sur les e-mails sortants, le tout gratuitement. Parallèlement, grâce à l’assistant DNS pour la sécurité des e-mails, n’importe quel client Cloudflare pourra configurer des solutions d’enregistrement réseau, comme Sender Policy Framework (SPF) ou DomainKeys Identified Mail (DKIM), afin de se protéger contre les e-mails malveillants envoyés par des cybercriminels exploitant des domaines de manière abusive. Ces protocoles sont traditionnellement très complexes à mettre en oeuvre. Ici, c’est l’assistant qui fait tout le boulot. Les entreprises pourront ainsi plus facilement les mettre en place et adhérer ensuite à de nouvelles fonctionnalités d’authentification de leurs emails comme DMARC et BIMI.

L’éditeur a également annoncé sa suite avancée de sécurité des e-mails, qui intègre étroitement la protection des e-mails à la plate-forme Cloudflare One, notamment à la solution d’isolation de navigateur Browser Isolation.

Matthew Prince, confondateur et PDG, déclare : « Nous souhaitons être le réseau auquel les entreprises de toutes les tailles peuvent se connecter afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins ».

Seconde nouveauté, Cloudflare annonce le lancement de R2, une offre de stockage conçu pour le Edge Computing et qui s’accompagne d’outils facilitant la migration automatique des données depuis les services compatibles S3. Parmi les avantages mis en avant par l’éditeur, la réduction du montant des frais de trafic sortant et de stockage facturés par les fournisseurs cloud, la disponibilité d’un service de stockage à faible latence et à haut débit aux applications les plus exigeantes. La facilité de migration via la simple définition d’un bucket cible est également mise en avant, ce qui permet de réaliser des économies sur les frais de bande passante sortante. Enfin, la disponibilité de réplication des données sur plusieurs régions et et la prise en charge des restrictions des différentes juridictions. Matthew Prince, co-fondateur et DG, explique : « avec R2, nous souhaitons permettre aux développeurs de continuer à développer, sans s’inquiéter de leurs coûts de stockage ».

Troisième et dernière nouveauté, Cloudflare annonce le déploiement sur ses serveurs – et donc la prise en charge – d’Early Hints, nouvelle norme Internet qui contribue à accélérer de 30 % ou plus les sites web sur son réseau. Il en résulte une expérience de navigation plus fluide et plus rapide. Cette fonctionnalité sera délivrée gratuitement.