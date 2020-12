Cloudflare lance la suite Data Localization, un ensemble d’outils qui permettra aux entreprises de définir des règles de contrôle sur leurs données, les accès et les lieux de stockage.

Data Localization Suite permet notamment aux entreprises d’avoir un contrôle total sur la localisation de leurs données. Elles peuvent utiliser le réseau mondial de Cloudflare pour contrôler où vont leurs données et qui y a accès, quel que soit le pays où elles opèrent, leur secteur d’activité ou leurs obligations spécifiques en matière de protection des données.Elles peuvent également utiliser Geo Key Manager de Cloudflare pour choisir l’emplacement des clés privées et l’Edge Log Delivery pour envoyer leurs logs partout dans le monde.

Outre le contrôle sur la localisation des données, l’éditeur étend également Workers, sa plateforme serverless, avec des balises de juridiction pour les objets durables afin de laisser aux développeurs le contrôle du lieu où ils stockent les données, sans sacrifier la performance globale.

Un système de certifications garantit au fur et à mesure de l’évolution des réglementations et des normes métiers, que les entreprises agissent en conformité avec les normes de leur secteur.

Enfin, la Suite propose des mécanismes de chiffrement basés sur les dernières avancées technologiques.

« Chez Cloudflare, nous avons toujours accordé la priorité à la protection de la vie privée, et nous faisons maintenant en sorte qu’il soit plus facile que jamais pour nos clients de gérer ces environnements à l’échelle mondiale et régionale » explique Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare.