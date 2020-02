L’institut IDC rappelledans une récente étude que le volume global de données stockées devrait passer de 33 zettaoctets (33 milliards de gigaoctets) en 2018 à 175 zettaoctets en 2025, soit un facteur de croissance supérieur à 5.

Et si les entreprises ne sont pas les seules productrices de données, les particuliers produisant eux aussi des masses considérables d’informations, ce sont bien elles qui vont être de plus en plus responsables de leur stockage, de leur disponibilité et de leur sauvegarde. Les usagers se reposant de plus en plus sur des services externes pour ne plus avoir à assurer et assumer ces tâches.

Cohesity, le spécialiste du stockage secondaire nouvelle génération, lance une nouvelle solution qui renforce et améliore ses capacités de gestion des données en périphérie de l’entreprise, permettant aux organisations de gérer de façon homogène les données des bureaux distants et des succursales (ROBO) grâce à une plateforme logicielle unique, en l’occurrence la même plateforme déjà en place pour gérer les données dans les datacenters et les environnements cloud.

L’offre ROBO répond aux besoins évoqués ci-dessus avec une approche très Edge Computing (qui tient compte des problématiques d’administration, de latence et de bande passante sur les sites distants) tout en apportant aux entreprises des fonctionnalités indispensables. Ainsi, la protection contre les ransomwares est-elle une priorité pour l’éditeur qui propose un dispositif de fichiers immuables. La gestion des duplicats et des mécanismes de compression globales permettent de réduire les volumes physiques occupés, tandis que ROBO assure le chiffrement tant pour les données en repos que lors des phases de transfert.

Enfin, Cohesity ROBO, à l’instar de sa plateforme classique, garantit des fonctionnalités de restauration instantanée permettant la remise en route rapide d’un site (succursale ou bureau distant) après un incident.