Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, poursuit son développement et voit la pertinence de sa stratégie et la qualité de son offre récompensées en annonçant une nouvelle croissance à deux chiffres dans un secteur particulièrement concurrentiel et exigeant.

Colibri édite une application de nouvelle génération à destination des sociétés qui souhaitent améliorer leurs processus de Supply Chain Management en toute agilité. À ce jour, Colibri réunit 37 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour plus de 90 clients en France et à l’international.

Une année de forte accélération

Sur les douze derniers mois, Colibri a signé 20 nouveaux clients d’envergure et bénéficié d’un un taux de réengagement réel de 106 % ce qui atteste de la très haute qualité de service délivrée par l’éditeur. Au final, 30 projets ont été menés à bien et plus de 150 nouveaux utilisateurs ont été formés à la solution de Colibri. Côté R&D, de très forts investissements ont permis d’améliorer la plateforme et de livrer plus de 530 nouvelles fonctionnalités.

Enfin, la société a accéléré son plan de développement en ouvrant deux nouveaux pays : Italie et Canada. De nouveaux talents ont également rejoint l’équipe Colibri, dont son CTO qui est en charge de conduire la stratégie d’innovation de l’entreprise ces prochaines années. Enfin, côté offre Colibri va continuer d’innover et lancer dans les prochains mois de nouvelles fonctionnalités majeures orientées promotion, retail, péremption ou encore production.

« Nous sommes fiers d’annoncer ces bons résultats qui nous permettent de valider la pertinence de notre approche », se réjouit Nicolas Commare, CEO de Colibri. « Nos collaborateurs sont à la base de cette réussite et travaillent au quotidien pour apporter à nos utilisateurs une supply chain toujours plus performante et résiliente. Sur les prochains mois, Colibri va conserver cette dynamique de croissance et fortement investir pour étoffer son offre et développer ses parts de marché en France et à l’étranger. »