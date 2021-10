Le marché de l’informatique quantique est en pleine effervescence. Et intéresse de plus en plus les fonds à vocation technologique. Par des mécanismes d’investissements SPAC, deux startups américaines sont entrées en bourse ce mois-ci.

Mais les startups françaises spécialisées dans l’informatique et les algorithmes quantiques commencent aussi à intéresser les fonds internationaux. Ainsi, la jeune pousse parisienne ColibriITD annonce avoir été retenue pour faire partie de l’accélérateur de startups monté par l’américain Newchip. Ce VC basé au Texas revendique pour ses protégés un taux de levée de fonds 17,5 supérieur par rapport aux startups qui ne sont pas intégrées. Son accélérateur entièrement numérique et sans capitaux propres a aidé plus de 1 000 fondateurs de 35 pays à lever plus de 300 millions de dollars de financement.

Cette reconnaissance par un fonds américain est perçue comme une aubaine par la startup française qui veut aider les entreprises à trouver des applications concrètes à l’informatique quantique.

Un environnement et des arguments qui ont parlés au Dr Laurent Giraud, fondateur de ColibriITD : « Notre séjour dans l’accélérateur NewChip nous permettra d’appréhender au mieux les ressorts d’un marché en pleine explosion qu’est le marché actuel de l’informatique quantique ».