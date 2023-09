L’éditeur Belge Collibra, spécialiste de la Data Intelligence, annonce l’acquisition de la startup françaises Husprey. Cette opération vise à enrichir l’expérience utilisateur de Collibra Data Intelligence Cloud et à optimiser le parcours de la donnée pour les équipes data.

Fondée en 2020 par Thibaut Collette et Joffrey Villard (deux anciens de Bouquet.ai), la startup française Husprey s’est fait connaître avec son outil cloud qui permet aux analystes data et business de créer facilement des notebooks SQL pour explorer, organiser et partager leurs analyses de données. Husprey se distingue par son interface intuitive, sa technologie de local tables qui accélère les requêtes, son système de recommandations basé sur les requêtes similaires et son intégration avec dbt, un outil de transformation des données. Mais c’est surtout son approche collaborative qui séduit ses clients et simplifie le travail d’équipe autour de la data. La solution procure « un espace de travail centré sur la data qui offre une expérience utilisateur enrichissante permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées » explique Thibaut Collette, co-fondateur et PDG de Husprey.

Des qualités qui n’ont pas échappé à Collibra et sa plateforme de Data Intelligence qui combine catalogue de données, gouvernance des données, lignage des données, gestion de la qualité des données et bien sûr protection des données. Collibra compte aujourd’hui plus de 600 clients dans le monde, dont des grands groupes comme L’Oréal, AXA, Coca-Cola ou BNP Paribas.

Collibra a levé plus de 400 millions de dollars depuis sa création et a atteint le statut de licorne en 2019.

En intégrant la convivialité et le potentiel collaboratif de Husprey au-dessus de sa plateforme de Data Intelligence, Collibra espère surpasser la concurrence d’acteurs comme Google et Microsoft afin de rejoindre Informatica, Atlan et Data.World dans la vague des Leaders du Forrester des plateformes de Data Catalog.

« Collibra et Husprey partagent une vision commune ancrée dans la démocratisation de la donnée et l’amélioration de l’accès à une donnée fiable pour tous », déclare Felix Van de Maele, co-fondateur et PDG de Collibra. « Notre nouvelle intégration offrira aux clients une solution ergonomique qui surpasse l’offre existante sur le marché de la Data Intelligence. C’est un investissement significatif dans l’expérience utilisateur de Collibra. Avec l’expertise d’Husprey, nous créons de nouvelles perspectives en matière d’IA générative qui rendront le travail des analystes data et business encore plus facile et rapide. »

Les termes financiers de l’opération n’ont pas été divulgués. Husprey rejoindra les bureaux parisiens de Collibra et continuera à développer son produit sous la marque Husprey by Collibra.